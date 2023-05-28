МИД Турции поделился публикацией в связи с 28 мая - Днем независимости

МИД Турции поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.

Об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter, передает Day.Az.

"С Днем независимости Азербайджана! Мы всем сердцем разделяем гордость наших азербайджанских братьев!," - говорится в публикации.