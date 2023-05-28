https://news.day.az/politics/1568315.html МИД Турции поделился публикацией в связи с 28 мая - Днем независимости
МИД Турции поделился публикацией в связи с 28 мая - Днем независимости
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.
Об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter, передает Day.Az.
"С Днем независимости Азербайджана! Мы всем сердцем разделяем гордость наших азербайджанских братьев!," - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре