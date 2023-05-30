Назначены новые руководители рабочих групп парламента Азербайджана

Сменились руководители рабочих групп Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и утвержден.

Согласно изменениям, руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Люксембург был избран Шахин Исмаилов, рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таиланд - Руфат Гулиев, рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина - Камран Байрамов.