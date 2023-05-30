Визит Президента Израиля в Азербайджан знаменателен дальнейшим расширением связей между двумя странами в различных сферах.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

По его словам, заявления, сделанные сегодня, носят общеполитический характер.

"Считаю, что на переговорах идет обмен мнениями и о развитии отношений в экономическом плане. Расширение связей с Израилем в областях высоких технологий, сельского хозяйства и других сферах служит интересам обеих стран. Этот визит откроет еще более успешные страницы в израильско-азербайджанских отношениях. В настоящее время в Израиле функционирует наше посольство, и озвученные заявления, подписанные документы имеют большое значение с практической точки зрения", - сказал Зульфугаров.

Он отметил, что у Азербайджана независимая и принципиальная внешняя политика.

"Эта политика основана на национальных интересах. Азербайджан неоднократно заявлял, что развитие отношений с кем-либо не является шагом против кого-либо. Тесные связи между Азербайджаном и Израилем не направлены против какой-либо страны", - сказал Зульфугаров.