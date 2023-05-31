Переход от двух к трехобщинному формату в Карабахе является новой военной угрозой в европейской географии

В настоящее время карабахской проблемой занимаются влиятельные политики Европы и Запада. В России интересы разных полюсов сталкиваются здесь по нескольким направлениям. В связи с этим события могут создать условия для очень серьезных угроз в краткосрочной перспективе. Отправной точкой расчета для определения идентичности населения Карабаха являются люди, жившие там в 1988 году и последующие поколения. В этот период армяне очень много работали над изменением своего состава. Цель состояла в том, чтобы уменьшить разницу в демографическом росте азербайджанцев и армян. Демографическое превосходство Азербайджана является полным приоритетом.

После 44-дневной войны возникла новая угроза. Это завоз русских из РФ в Карабах, которые более склонны к военным профессиям. Для их расселения в Карабахе создана необходимая инфраструктура, а Дом русской культуры будет играть роль финансового центра. Значительно активизировалась структура "Русской общины арцаха" Карабаха, расширился ее состав. Местные учреждения неоднократно проводили встречи с "русской общиной арцаха". Русская община Карабаха долгое время состояла из 30 человек, а после того, как в Карабахе начался сепаратизм, эта община стала не нужна. Наоборот, карабахские армяне развернулись на Запад. Нынешние политические цели требуют другого подхода. Число русских в Карабахе должно быть увеличено для соответствия термину "община". По признанию карабахских армян, они перебрались на территорию Армении во время войны. Как только мирная декларация была подписана, миротворцы РФ насильно вернули их в Карабах. До этого говорили об армянской и азербайджанской общинах Карабаха. Об этом говорится и в документах МК ОБСЕ. Сейчас Карабах переводят на систему из трех общин: армянская, азербайджанская, русская общины. В дальнейшем они должны совместно решать судьбу Карабаха, и здесь количество населения не будет играть важной роли. Цель русских превратить Карабах по уровню не ниже Приднестровья. Возможно, это создание крупной военной базы. Эта военная база может быть очень многофункциональной. Оттуда могут открыться определенные пути в Европу. Армяне Карабаха и Армении, дав гарантии европейским армянам, могут создать условия для перемещения туда русских, оказавших услуги карабахским армянам. Создаются новые ресурсы для "вагнерства".

В последнее время серьезные процессы, связанные с Карабахом, стали более очевидными после активизации некоторых структур Запада. Глава USAID Саманта Пауэр неожиданно дала поручение Комитету Красного Креста в Карабахе. Потому что ряд крупных проектов Комитета Красного Креста зависит от USAID. Комитет Красного Креста остановил свой автомобиль при проезде через ППП в Лачине и распространил информацию о том, что азербайджанские пограничники не пропускают транспорт Международного Комитета Красного Креста с больным. Примерно через час машина с легкостью покинула данную территорую и продолжила движение. Незадолго до этого армяне подняли нешуточный шум против С. Пауэр, заявив, что вы заработали деньги и прославились тем, что написали об "армянском геноциде". Сейчас в некоторых странах мира вы даете деньги бездомным собакам, вы не смотрите за карабахскими армянами, мы знаем ваше место в аду.

В настоящее время ряд парламентариев также решительно защищают армян. Они требуют, чтобы международные организации вошли в Карабах. Если среди армян в Карабахе около 10 тысяч вооруженных человек, то пока неясно, кто будет отвечать за огонь по сотрудникам международной организации. Конечно, армяне, имеющие столько связей с Европой и Западом, будут убеждать Европу, что Азербайджан виновен. Отношения между Россией с одной стороны, и США и Европой с другой стороны отсутствуют. Игнорируется даже отмена ядерных соглашений. Но за счет армян США, ЕС и другие европейские страны относятся к трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года чуть ли ни как к Библии.

Мубариз Ахмедоглу

Центр политических инноваций и технологий

30 мая 2023 г.