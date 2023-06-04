Да здравствует турецко-азербайджанское братство

Экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на твит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Day.Az, турецкий дипломат выразил признательность министру иностранных дел Азербайджана.

"Дорогой брат, мы работали вместе для защиты прав Турции и Азербайджана, большое спасибо. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отметил Мевлют Чавушоглу.