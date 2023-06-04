https://news.day.az/politics/1570450.html Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения – минобороны
Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения – минобороны
4 июня около 12:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре