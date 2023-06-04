Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

4 июня около 12:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.