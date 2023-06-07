Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер и предвидение будущих успехов Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике, передает Day.Az

Ровно 23 года назад в эти дни, Общенациональный лидер Гейдар Алиев принимал участие в открытии международной выставки "Хазарнефтьгаз-2000" - ключевого международного события, связанного с Каспийским регионом в то время. Именно в Баку была точка притяжения глобальных игроков и ведущих стран мира ко всему региону - и этого удалось достичь благодаря усилиям и нефтяной стратегии Гейдара Алиева.



Лишь благодаря высокому авторитету Гейдара Алиева и политическим диалогам глав государств и правительств, постоянным переговорам с представителями деловых кругов, руководителям нефтяных компаний удалось достичь подписания межгосударственного соглашения о транспортировке азербайджанской нефти в Турцию, которое состоялось в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле 18 ноября 1999 г., во Дворце "Чыраган". Соглашение было подписано президентами Г.Алиевым, Э. Шеварднадзе и С. Демирелем. Но декларацию подписали также президенты США Б.Клинтон, Казахстана - Н.Назарбаев и Туркменистана - С. Ниязов, что свидетельствует о масштабах проекта и степени авторитета самого главы Азербайджана.

Выступая на открытии этой выставки, Гейдар Алиев подчеркнул, что осуществление нефтяной стратегии Азербайджанского государства вызвало интерес крупных нефтяных компаний многих стран мира к нашей республике, и в непродолжительный с исторической точки зрения срок - в течение 5-6 лет Азербайджан, Каспийское море превратились в один из крупнейших нефтяных и газовых центров мира.

"За короткое время Государственная нефтяная компания Азербайджана подписала с крупными нефтяными компаниями мира 19 контрактов, объем инвестиций, предусмотренных для осуществления этих контрактов, превышает 50 миллиардов долларов. С удовлетворением отмечаем, что сегодня и в других секторах Каспия - каждым прикаспийским государством в своем секторе - начаты разведка, поиски нефтяных и газовых месторождений, в целом ряде случаев получены хорошие результаты, начато осуществление практических работ. Таким образом, бассейн Каспийского моря превратился уже в один из крупнейших нефтяных регионов мира. Мы гордимся тем, что положили начало этой работе. Мы гордимся тем, что открыли для мировой экономики, мировой общественности богатые нефтяные и газовые ресурсы Каспийского моря. Мы гордимся тем, что сегодня и другие прикаспийские страны - Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран - приступили вместе с Азербайджаном к разработке нефтяных и газовых месторождений в принадлежащих им секторах Каспийского моря", - отмечал Общенациональный лидер.

Гейдар Алиев очертил и перспективы, которые откроет и перед нашей страной, и перед другими прикаспийскими государствами открытие трубопровода. "Если учесть, что и в казахстанском секторе Каспия ожидается добыча нефти в большом количестве, а также то, что в Азербайджане и после этого будет вестись большая работа, - то можно представить, как необходим, насколько нужен основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан", - заявил Общенациональный лидер.



Гейдар Алиев предвидел и огромный потенциал месторождения "Шахдениз". В своей речи он напомнил, что в 1996 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и многими иностранными компаниями был подписан контракт о совместной разработке месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия.



"Сегодня я с чувством безграничной гордости сообщаю вам о том, что этот контракт дал в настоящее время прекрасные результаты. Пробуренные там две скважины свидетельствовали о возможности получения на месторождении "Шахдениз" более одного триллиона кубометров газа. В целом по прогнозам наших специалистов - их прогнозы всегда оправдывались, и я очень рад, что в Азербайджане есть специалисты такого высокого уровня, - в азербайджанском секторе Каспийского моря ожидается добыча по меньшей мере четырех триллионов кубометров газа. Сегодня мы думаем о решении вопроса с экспортом добываемого в будущем газа на мировые рынки и принимаем для этого практические меры. Считаю, что вместе с работающими с нами компаниями, их государствами мы решим и это", - говорил Гейдар Алиев.



Сегодня, 23 года спустя, мы, граждане Азербайджана, имеем великолепную возможность ежедневно видеть, как все расчеты Гейдара Алиева стали реальностью. Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор - два этих колоссальных проекта не просто стали реальностью: сегодня они играют критическое значение для всего континента.