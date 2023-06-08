Азербайджан выступает важным звеном в транспортных маршрутах Восток-Запад, Север-Юг и Средний коридор.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи (Россия).

"Вместе с партнёрами мы осуществляем практическую работу для обеспечения выхода этих коридоров на полную пропускную мощность. Мы вложили значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры. За последние 20 лет в Азербайджане построены и капитально отремонтированы автомобильные и железные дороги", - сказал он.

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