Саакянам, арутюнянам, бабаянам и прочим стоит приготовиться к расплате

История с задержанием Вагифа Хачатряна - предупреждение всем в Ханкенди, кто тупо не внемлет месседжам из Баку. Не так давно Президент Ильхам Алиев во всеуслышание призвал тамошних головорезов подать в отставку с занимаемых ими опереточных "постов", сдаться, покаяться и молиться, чтобы их помиловали. Сепаратисты постарались пропустить эти слова мимо ушей. А напрасно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

"Хочу присоединиться к словам армянского блогера Ишхана Вердяна, который накануне с горечью заявил, что не только в Ханкенди, но и в Армении должны быть готовы к тому, что история с Вагифом Хачатряном многократно повторится. Есть список разыскиваемых лиц, которых Азербайджан считает военными преступниками и которых Баку арестует при первой возможности. Вердян прав. Так оно и будет. Тут не помогут ни извечный плач, ни обивание порогов резиденций западных стран и международных организаций. Ибо справедливость должна восторжествовать", - сказал эксперт.

По словам Мамедова, в армянских СМИ и соцсетях сегодня много и с ужасом пишут о списке, в который вошли все те, кто совершил преступления против азербайджанского народа. Речь идет о военных преступниках, имена которых установлены правоохранительными органами Азербайджана. И пусть они не сомневаются, что рано или поздно им придется предстать перед судом. Справедливость должна и будет восстановлена. Так что, саакянам, арутюнянам, бабаянам и прочим, на чьих руках кровь азербайджанских детей и стариков, стоит приготовиться и ждать своей очереди, заметил наш собеседник.

"Общественность Армении погрузилась в общенациональную трагедию, льются реки крокодиловых слез по "герою" Хачатряну, на почве национальной ненависти убившему десятки людей в азербайджанском селе Мешали в 1991 году. Кому только в мире уже не отправлены письма с мольбой спасти армянина Вагифа Черкезовича (!?), якобы "похищенного" азербайджанскими пограничниками. Но в отличие от представителей народа, считающего себя прародителем человечества, азербайджанцы не швырнули задержанного на землю и не стали бить сапогом по лицу, как армяне поступили с нашим заблудившимся солдатом. Хотя преступления Хачатряна ужасны. Его отправили в Баку и даже уложили в больницу, учитывая его состояние здоровья. Будет следствие, во время которого боевику придется быть лицом к лицу с живыми свидетелями мешалинского геноцида, смотреть в глаза родственникам заживо сожженных им и его бандой женщин, стариков и молодых парней. Такие преступления не имеют срока давности, и ответить за содеянное, пусть и через тридцать два года, ему все-таки придется", - сказал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева