Армяне доигрались

Автор: Лейла Таривердиева

В начале июня нашим соседям пришлось испытать неприятные ощущения от осознания того, что в Баку об их прошлых и нынешних (и даже будущих) делах знают все. Через погранично-пропускной пункт "Лачин" из Армении в Ханкенди не пропустили армянина в штатском, который по базе данных, имеющейся в распоряжении азербайджанских пограничников, проходил как военнослужащий. Этому типу очень повезло - он отделался легким испугом. Его всего лишь не впустили в Азербайджан. Попадись он при попытке не въехать, а покинуть нашу страну под каким-либо "гуманитарным" предлогом, проверка его личности могла оказаться более, скажем так, глубокой.

Армянские блогеры и эксперты тогда сильно приуныли от столкновения с реальностью. "Похоже, у азербайджанских спецслужб есть точная база данных", - с горечью констатировали армянские СМИ. Наши соседи любят себя обманывать, приукрашивать действительность и додумывать детали, поэтому тот инцидент был быстро забыт. На армянской стороне решили, что это была случайность, вызванная тем, что мужчина засветился в форме где-то в соцсетях, или же нашелся очередной "предатель". Но то, что случилось на ППП 29 июля, вызвало в Армении и в сепаратистской шайке настоящий шок. Настолько сильный, что были забыты засыхающие под палящим солнцем в Западном Зангезуре фуры с якобы гуманитарной помощью.

Во время пограничного досмотра на ППП "Лачин" был задержан 68-летний Вагиф Хачатрян. МККК вез дяденьку в Армению на лечение. Но не довез, потому что сердечник оказался тем лицом, в отношении которого еще в 2013 году было возбуждено уголовное дело за геноцид и принудительную депортацию жителей села Мешали Ходжалинского района.

Никто не ожидал, что такое возможно. В начале 90-х не было соцсетей, в Азербайджане царил хаос, и о происходящем в НКАО в Баку часто узнавали последними. Но, как оказалось, никто не был забыт и ничто не было забыто. Имя каждого, кто принимал участие в преступлениях против азербайджанского народа, зафиксировано. Это очень плохая новость для старшего поколения армян Карабаха, так как очень многие из них проливали в Первую карабахскую войну невинную кровь азербайджанских детей и стариков, участвовали в этнических чистках, грабежах и вандализме. После задержания Хачатряна все эти люди (если их можно так называть), наверняка, схватились за сердце, осознав, что их имена тоже могут значиться в базе данных спецслужб Азербайджана, и в какой-то момент им об этом напомнят.

Интересно наблюдать за размышлениями армянских блогеров на тему "как это могло случиться?" и "откуда они узнали?". По одной из безумных версий, информацию азербайджанские спецслужбы почерпнули после освобождения Шуши, когда к ним в руки попали некие документы, то ли забытые, то ли специально брошенные очередным "предателем". Поиски объяснений выглядят очень трогательно. Армянская сторона, как всегда, пытается додумывать детали и наколдовывать версии, не обращая внимания на тот факт, что дело в отношении Хачатряна было возбуждено задолго до последней войны - в 2013 году.

Родственники Хачатряна шумят и протестуют. Обвиняют азербайджанскую сторону в "похищении", требуют к ответу Красный Крест и российских миротворцев за бездействие, пишут петиции в международные организации. Дочь Хачатряна утверждает, что папаша мирный человек, божий одуванчик, в период оккупации был простым водителем и оружия в руках не держал. Нарисованный ею образ перебивает сепаратист Бегларян, написавший в соцсетях, что Хачатрян, "как и все мужчины Карабаха защищал свою родину и безопасность в 1991-1994 годах". А тут еще выясняется, что этот тип после войны был личным водителем "командующего армии обороны" Самвела Бабаяна. То есть в Первой карабахской войне этот человек участвовал и даже имел заслуги, если ему было доверено возить аж самого Бабаяна. А значит, в любом случае, на его руках кровь мирных азербайджанцев. Уже не является тайной, что боевые действия в ту войну вели российские (советские) подразделения и наемники, а собственно армянские банды занимались геноцидом и грабежом, то есть тем, что умели лучше всего.

Необходимо уточнить - слова Президента Азербайджана о возможности послаблений для сепаратистов не касались военных преступников, лиц, руководивших расправами над мирным населением и участвовавших в таких акциях. Одно дело участие в боевых действиях, и совсем другое - геноцид и этнические чистки мирного населения. Можно амнистировать противника, противостоявшего тебе на поле боя, но простить расправы с беззащитными женщинами и детьми невозможно. Вагиф Хачатурян, как и большинство армянских "героев" той войны, подпадает как раз под вторую категорию. Азербайджан показал, что знает все и лучше его не злить. Еще он показал, что не боится никакого шантажа и давления, и самой же армянской стороне от ее политических манипуляций будет хуже. Когда Баку заявлял, что игры закончились, он не просто сотрясал воздух. Если до представления с караваном Спайки и последовавшей за этим всемирной истерикой на что-то из гуманных соображений закрывались глаза, то теперь все будет иначе. Армяне больше всех любят повторять о необходимости помнить прошлое. Вот мы и не забываем.

Село Мешали наряду с другими населенными азербайджанцами селами - Джамилли, Малыбейли, Гушчулар очень мешали армянам в развитии их планов касательно Ходжалы, уничтожение которого открывало путь к Шуше. Эти азербайджанские населенные пункты были уничтожены один за другим. В ночь с 14 на 15 декабря 1991 года армянские вооруженные формирования с применением огнестрельного оружия, БМП, бронетранспортеров и танков напали на Джамилли, устроили погромы и вынудили беззащитных жителей бежать, покинув родные очаги. Затем пришла очередь Мешали. 22 декабря рано утром армяне начали обстреливать село из крупнокалиберного огнестрельного оружия, бронетранспортеров и БМП, пулеметов и автоматов. Как установлено следствием, бандой, сколоченной Хачатряном, были убиты 25 человек, сожжены более 40 домов, разграблены запасы зерна и продовольствия, колхозное имущество и имущество граждан в общей сложности на 5,5 миллионов манатов.

В открытом доступе можно прочитать воспоминание жительницы Мешали, матери-героини Антиги Аллахвердиевой. Это история трагедии, которую принес на азербайджанскую землю армянский национализм. От хорошо вооруженной банды оккупантов село пытались защищать местные милиционеры, военных здесь не было. "Мой сын Видади оказывал им помощь и подносил патроны. Его ранили, и он умер. Мы не могли его похоронить, так как уже в самой деревне шел бой. Отец и другой сын занесли погибшего Видади в наш дом и положили на кровать. Мы были в подвале, и моя дочь Зейнаб из подвала через маленькое окошко видела, как армяне застрелили работника полиции Гулиева Исмаила. С нами в подвале были другие семьи, а также несколько работников полиции. Один из них предложил попытаться бежать из подвала через заднюю дверь, сказал, что лучше погибнуть, чем попасть в плен. Мужчины сломали замок, и мы все вместе побежали по тропинке в гору. С правой стороны армянин в милицейской форме стал стрелять из автомата. Работник Агдамской полиции Азер и местный Неймет Раджабов стали отстреливаться и прикрывать нас. Раненый Раджабов выносил другого раненого, но снова получил ранение и умер. Мы бежали и добрались до леса. У сына Мурада и дочки Рагили отнялись ноги, мы несли их на себе до горы Гарагяв. Когда мы туда поднялись, нас встретили азербайджанские солдаты, потом местные жители. Прилетел азербайджанский вертолет, с ним прибыли врачи. В это время родители искали детей, дети искали родителей. В вертолет грузили раненых, забрали моего сына Мурада и его умершую дочку Айшу, которая умерла от обморожения. Ей был всего один год. Я и моя дочь Зейнаб отморозили ноги, теперь мы получили инвалидность 2-ой группы. В тот же день мы отправились в Лачинский район, шли пешком, без одежды, без еды, но радовались, что в нас не стреляют. Шли три дня. Дошли до военных в селе Нуратди. Утром в наше село Мешали за погибшими поехала машина с военными. Мой муж и сын Исмаил поехали вместе с ними. Когда они приехали в село, муж увидел, что на том месте, где он оставил умершего сына Видади, сейчас пепел и сгоревшие кости. Муж все собрал в коробку и спрятал..."

Это только одна из страшных историй, к которым имеют отношение "мирный водитель" Хачатрян и прочие армянские "защитники родины и безопасности". А что не менее трагично - это то, что горе азербайджанского народа не интересовало мир ни тогда, ни сейчас. С началом рабочей недели нас ожидает очередной шквал протестов, гневных требований, потрясаний международным правом и прочие обязательные номера проармянской программы. О том, почему задержан Хачатрян, никто говорить не станет. Это ведь не главное.

Можно с большой долей уверенности прогнозировать дальнейшее развитие событий. Лик Хачатряна, "похищенного" на границе, будет обрамлен нимбом святости и мученичества. Чиновники европейских структур, которые как-то еще выносили зрелище протухающей под солнцем якобы гуманитарки, заявят "это уже слишком", краснощекие и упитанные армянские детишки в зоне РМК заплачут от "голода" еще громче, а у офисов различных международных структур в Ереване и Ханкенди рассядутся в протесте еще больше народу. Протестное сидение глубоко вошло в моду у армян. Очень глубоко. Пользы оно не приносит, вопросов не решает, но армянская логика подсказывает сидеть дальше. Вспомним сидение убогого Бегларяна в Ереване по случаю начала акции экоактивистов на Лачинской дороге, сидение Араика Арутюняна непонятно с какой целью в Ханкенди, бесконечные сидячие акции армян в зоне РМК, на дорогах, площадях. Посидели у офиса МККК в Ханкенди, теперь сели у офиса организации в Ереване. Чего-то требуют от Красного Креста, не вникая в полномочия и возможности организации.

Еще армяне сегодня требуют от прокуратуры Армении в отместку возбуждать дела против азербайджанцев, якобы виновных в каких-то преступлениях против армянства, подавать их в международный розыск, арестовывать в аэропортах и так далее. Возмущенные граждане не понимают, почему до сих пор ничего такого сделано не было, и ругают власти. Почему не было сделано? Потому что азербайджанцев, совершивших массовые преступления против армянского народа, попросту не существует. Они существуют только в воображении наших соседей.

И, кстати, мы совсем не против наказания преступников, совершивших что-то против армян. Например, мы бы только приветствовали привлечение к реальной ответственности негодяя по имени Эдуард Григорян, гражданина Азербайджана, организатора и главного исполнителя преступных деяний в Сумгайыте. Не Азербайджан виноват в том, что этот армянин сегодня гуляет на свободе и спокойно проживает в России. Сама же Армения причастна к тому, что он не понес наказания. Пожалуйста, добивайтесь его задержания и экстрадиции в Армению, пусть это будет грозным армянским ответом за Хачатряна. Ну и что, что он выполнял задание армянских спецслужб и Москвы. Какая разница? Этот зверь убивал и насиловал лиц армянской национальности. Где же ваша распиаренная "справедливая месть"?

По последним данным, негодяй проживает с семьей в Кочубеевском районе Ставропольского края России. На солнечном юге РФ, где тесно кучкуется российское армянство. Такие преступления не имеют срока давности, так что проблем быть не должно...В чем дело? Чего стоим, кого ждем?