Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о задержании на ППП "Лачин" находившегося в международном розыске террориста Вагифа Хачатуряна, который является одним из тех, кто устроил геноцид в селе Мешали Ходжалинского района.

Как было отмечено в заявлении, следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе и работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности совершил вооруженное нападение в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

Хачатуряну предъявлены соответствующие обвинения. В сети позже распространилась фотография террориста, сделанная во время Первой Карабахской войны. Снимок доказывает совершенные им преступления.

Армяне, тем времени, включили режим под названием "Истерика" и начали распространять лживые сведения о том, что Азербайджан якобы "похитил" человека. Да еще и не просто человека, а "гражданина" "архаца", что само по себе является абсурдом, ибо Хачатрян, во-первых, гражданин Азербайджана, во-вторых, никакого "арцаха" не существует.

В общем, истерика дошла до того, что Ереван и сепаратисты теперь пытаются заставить Международный Комитет Красного Креста высвободить террориста. В частности, армяне собрались перед офисом Красного Креста в Ханкенди, требуя у Комитета принять необходимые действия.

В данный момент в азербайджанском городе, находящемся в зоне временной ответственности РМК, проходит митинг в поддержку задержанного террориста. Красный Крест пока не выступил ни с каким заявлением или комментарием, но если организация попытается действовать лицемерно, как некоторые круги на Западе, хотим напомнить несколько фактов из истории, которые до сих пор остались пятном на ее лице.

В 2011 году британская газета Guardian опубликовала расследование, в рамках которого были выявлены скандальные подробности о том, что Красный Крест и Ватикан помогли тысячам нацистских военных преступников и коллаборационистов скрыться после Второй мировой войны. Об этом свидетельствовали собранные журналистами книги, доказательства и неопубликованные документы.

Красный Крест тогда признал, что оказывал помочь не только беженцам, но и нацистам. Расследование же выявило, что количество таких случаев было значительно выше, чем представлялось.

Как подчеркивалось в статье Guardian, Джеральд Штайнакер, исследователь из Гарвардского университета, получил доступ к тысячам внутренних документов в архивах Международного Комитета Красного Креста (МККК) и среди этих документов имеются путевки, выданные нацистам. Эти документы раскрывают, как и почему массовые убийцы, такие как Адольф Айхман, Йозеф Менгеле, Клаус Барби и тысячи других, избежали поимки со стороны Альянса.

Сопоставляя списки разыскиваемых военных преступников с путевками, Штайнакер доказал, что благодаря тайной деятельности МККК только Великобритания и Канада случайно приняли около 8 000 бывших членов Waffen-SS в 1947 году, многие из которых имели действительные документы.

Ватикан же свои архивы держит в строжайшем секрете и отказывается от комментариев по сей день. Штайнакер считает, что через Ватиканскую беженческую комиссию преступникам войны предоставлялись ложные паспорта. Красный Крест, перегруженный миллионами беженцев, значительно полагался на справки Ватикана, а проверки в то время часто были поверхностными.

Штайнакер также подчеркнул, что документы указывают на то, что представители Красного Креста, в основном в Риме или Дженоа, выдали не менее 120 000 путевок и благодаря Комитету 90% нацистов бежали через Италию, в основном в Испанию, Северную и Южную Америку, особенно в Аргентину.

Бывшие члены СС часто смешивались с настоящими беженцами и представляли себя как лица без гражданства, чтобы получить транзитные документы. Евреев, пытающихся попасть в Палестину через Италию, порой совместно переправляли вместе со сбежавшими фашистами. По словам исследователя Гарвардского университета, было очевидно, что Красный Крест относился к своей работе пренебрежительно и хотел побыстрее ее закончить.

В МККК, между тем, отказались прямо комментировать результаты исследования Штайнакера, но организация тем не менее заявляет на своем веб-сайте, что сожалеет о том, что Айхман и другие нацистские преступники смогли спастись.

Учитывая эти факты из прошлого, никто не будет удивлен, если в скором времени Красный Крест выступит с заявлением, осуждающим совершенно оправданные действия Азербайджана. Хачатурян совершил акт геноцида и после расследования будет наказан по всей строгости закона. И никакие спасители нацистов его не высвободят!