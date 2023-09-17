Азербайджан внесет изменения в список пропавших без вести и заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане, заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

"После 44-дневной войны нам была предоставлена информация о лицах, которые ранее не числились пропавшими без вести. Информацию мы получили от родственников этих лиц. Поэтому нам нужно внести измененя в данный список", - сказал он.

Отметим, что на освобожденных территориях обнаружено 10 массовых захоронений. Опознано 15 останков, найденных в братских могилах.

В Азербайджане числятся пропавшими без вести до 3900 человек, есть сообщения о том, что 872 человека взяты в заложники. 6 человек - участники Отечественной войны.