Финита ля комедия: "тактическое отступление" карабахской хунты

Автор: Акпер Гасанов

Давно уже помалкивающий и неизвестно где ныне ошивающийся Арцрун Ованнисян, будучи пресс- секретарем министерства обороны Армении запомнился всем фразой про "тактическое отступление" армии страны-оккупанта. Таким смехотворным и нелепым образом он пытался придать оттенок чего-то едва ли не героического в повальном бегстве армянской армии с поля боя в ходе 44-дневной войны.

Фразу эту, кстати, он не придумал сам. Имел место, привычный для армянской стороны всегда и во всем, банальный плагиат. Словосочетание "тактическое отступление", в частности, в американском мультсериале "Пингвины Мадагаскара". Там же было дано разъяснение смысла этого маневра: "Это мы бежим, но мужественно". Напомню, что в итоге, "мужестественно" с поля боя, в ходе 44-дневной войны дезертировало свыше 11.000 армянских воинов.

Впрочем, сейчас речь идет вовсе не о них, а о том, что "тактическое отступление" можно совершать и не вступая в бой. Как такое возможно, продемонстрировали лидеры хунты, которая захватила власть в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Они долго изворачивались, рвали на груди волосы, били себя тапками в грудь, но в итоге согласились все сделать так, как того требовал официальный Баку.

Да, они и сейчас пытаются делать вид, что это не азербайджанское предложение они вынуждены были принять, а совместное предложение Международного комитета Красного Креста (МККК) и командования российского миротворческого контингента. Но это все та же попытка изображать "мужественное бегство". Это такое ребячество, жалкая закомплексованность и потуги отрицать очевидное.

Главное тут то, что они согласились на параллельную доставку грузов по Лачинскому коридору и маршруту Агдам-Ханкенди. Как звучит сообщение из стана руководства хунты, решение было принято, "исходя из соображений безопасности и с учетом сложившейся кризисной ситуации". О, как! А как же истеричные фразы, типа "ара, умрем, но не пропустим грузы в Ханкенди из Агдама"?! Объявят это "обаятельным кривлянием" и "катанием на пузе"?!

В принципе, можно и такого ждать от них. Но истина состоит в том, что ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев сообщал, что Баку откроет Лачинскую дорогу через сутки после создания условий по доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион Азербайджана.

Все это помнят и все видят то, что произошло сейчас, делая совершенно очевидные выводы. Да, мы не раз убеждались в том, что между заявлениями официального Еревана и даже подписанными им официальными документами и реальностью часто бывает дистанция огромного размера. Да, есть куча примеров того, как РА отказывалась выполнять взятые на себя обязательства и игнорировала даже резолюции ООН.

Чего, в этой связи, стоит ждать от карабахских сепаратистов?! Их же никто в мире не признает. Да, поддерживают многие ангажированные мировым армянством силы, включая американских и французских сенаторов. Но в данном случае все изначально было предельно просто. Есть груз Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, который был доставлен по Агдамской дороге. И от готовности карабахской хунты пропустить его в Ханкенди зависело, будет ли открыта и Лачинская дорога.

Вынужден процитировать самого себя, но был уже текст про цугцванг для карабахской хунты и про неизбежность ее поражения. Или, говоря их языком, про неизбежность "тактического отступления" с ее стороны. Вот и сейчас, с чувством глубокого удовлетворения я и все в Азербайджане будут наблюдать за тем, как карабахские сепаратисты, собственноручно будут убирать все те преграды, что сами и возвели на пути азербайджанских гуманитарных грузов, что проедут в Ханкенди по Агдамской дороге.

Единственное, что они могли делать в сложившихся условиях- затягивать этот вопрос. Но его положительное для нас решение было неизбежным. Другое дело, что сейчас друзья карабахской хунты и мирового армянства в разных странах мира будут пытаться выдать черное за белое и поражение за "победу". Но то такое. В Азербайджане на все это смотрели, смотрят и будут смотреть точно так же, как на заявления Арцруна Ованнисяна про "тактическое отступление". Нам важен был результат. Мы его получили. А там, пускай себя армянская сторона и ее покровители самоудовлетворяются где и как хотят. Тем более, что на случай их новых выкрутасов, у нас всегда готов жесткий ответ.