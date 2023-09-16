Запад не поможет: от чего зависит будущее Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Завтра состоятся выборы в Совет старейшин Еревана. Они пройдут по пропорциональной системе. То есть, избиратели проголосуют за списки партий или альянсов. Проходной барьер - 4% для партий, 6% - для альянсов. Мэром Еревана становится представитель (обычно - первый номер в списке) победившей партии. Применяется также "бонусная формула", когда победителю гонки достаются голоса не добравшихся до проходного барьера партий. Участники, 13 партий и один двухпартийный союз, провели свою предвыборную кампанию.

Вряд ли особо стоит подчеркивать, насколько это важные для РА выборы. Ведь, армянская оппозиция не скрывает, что контроль за столицей им нужен для будущего контроля над всей страной. Естественно, такие же планы есть и у действующей власти. Список партии "Гражданский договор" возглавляет Тигран Авинян - бывший вице-премьер, в настоящее время исполняющий обязанности мэра Еревана. Примечательно то, что он остался вне партийного списка во внеочередных выборах в парламент в 2021 году, объявил о своих разногласиях с командой по причине включения в список крупных бизнесменов.

Но, в данный момент ставка выше, чем прежние разногласия с однопартийцами. И именно поэтому, есть уже сигналы о том, что нынешняя армянская власть готовится к фальсификациям на выборах. Так, организация под названием "Независимый наблюдатель" получила информацию о том, что административным руководителям различных общин Армении, сотрудникам их аппарата и представителям различных подведомственных общинам учреждений дано указание участвовать в состоявшемся в пятницу шествии в Ереване.

"Кроме добровольного/принудительного характера участия это также означает, что участники шествия из этих общин приедут на митинг в рабочее время", - говорилось в сообщении. Само шествие, замечу отдельно, возглавил лично Никол Пашинян, но оно не было, мягко говоря, грандиозным и дающим основания предсказывать победу представителя власти на предстоящих выборах. При этом, мы помним и о том, что и на митинги всей армянской оппозиции вместе взятой также приходит не так много народа.

Но заявления из стана оппозиции звучат громкие. В частности, как заявил руководитель предвыборного штаба партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян, власти Армении в панике. По его словам, активное применение административного ресурса, активность премьер-министра Никола Пашиняна и митинг правящей партии были нацелены на демонстрацию силы, уверенности в том, что итоги выборов якобы предрешены в их пользу.

"Однако это не так. Мы уверены, что ереванцы своим голосом осуществят смену власти", - отметил он. Аракелян рассказал, что госслужащие вынужденно участвуют в митингах правящей партии "Гражданский договор". Естественно, ничего этого "не видят" на Западе, к которому так апеллирует Никол Пашинян. Там раскручивают миф о "демократе" Пашиняне.

Это нелепо и кощунственно. Ведь, именно этот "демократ" орал в центре Еревана про то, что "Карабах-это Армения и точка". То есть, он препятствовал торжеству справедливости, мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Он же, в ходе спровоцированной такими вот действиями Пашиняна 44-дневной войне, отдал приказы наносить удары по мирным азербайджанским городам.

Эти удары были нанесены по Гяндже, Барде, Мингячевиру. И Пашинян так и не принес извинения за них. А на Западе его так и не наказали, не ввели санкции против руководства РА, которое воевало с мирным азербайджанским населением. И это не просто аморально. Это и есть пример пресловутых двойных стандартов, на фоне наличия которых всем тем, кто пытается что-то вякать в сторону Азербайджана, лучше помалкивать.

Им же стоит напомнить о том, что под арестом в РА находится Армен Ашотян- бывший министр образования Армении, вице-председатель РПА, член Исполнительного совета РПА. Как ни крути- это пример политического давления на оппонентов со стороны действующей армянской власти. Но и этого на Западе, ясное дело, предпочтут "не видеть". Там закроют глаза на любые фальсификации итогов нынешних выборов.

В этой связи также укажу на то, что премьер Армении Никол Пашинян поручил членам своей политической команды уведомлять международных партнеров о "готовящемся российскими властями госперевороте в Армении". Об этом сообщила "Жоховурд" со ссылкой на свои источники. По данным издания, министры и депутаты от правящей партии пишут и звонят своим западным коллегам с просьбой предотвратить возможный госпереворот в Армении.

В реальности же, Пашинян жаждет просто сохранить власть. Любой ценой. И ради этого, он готов на все что только угодно его западным или иным кураторам. Реальность же такова, что Пашинян провалился по всем направлениям. Будучи отчаянным популистом, он дал армянскому обществу огромное количество обещаний, но в итоге не выполнил ничего. Армения как была, так и остается региональным аутсайдером и лузером. И ничего в ее судьбе не изменится и после нынешних выборов. Вне зависимости от их итогов. Ведь для смены статуса РА нужно, чтобы эта страна перешла от слов о готовности к миру с Азербайджаном к конкретным шагам в этом направлении. Начав, к примеру, с отказа от финансирования карабахских сепаратистов из госбюджета РА. С дальнейшим выполнением всего того, на чем настаивают в Баку, опираясь на подписанные и Ереваном документы.