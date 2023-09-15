Провокация Госдепа США: извращение сути армяно-азербайджанского конфликта

Автор: Акпер Гасанов

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно продолжает заниматься вопросом открытия Лачинского коридора, что является краткосрочным приоритетом Вашингтона. Об этом заявил на брифинге 14 сентября пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, говоря о визите американского сопредседателя МГ ОБСЕ Боно в Ереван.

Уже забавное заявление. Потому, что нет уже никакой МГ ОБСЕ. Была да сплыла. Причем, сплыла по причине собственной бесполезности. Она никак не смогла помочь торжеству справедливости, реализации известных резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН. Она способствовала лишь сохранению того статус-кво, который был выгоден Армении.

Проще говоря, она никак не мешала продолжающейся оккупации 20% территорий Азербайджана. Одного этого факта достаточно, чтобы понять причины, мягко говоря, прохладного отношения Азербайджана к МГ ОБСЕ и ее американскому сопредседателю в том числе. Азербайджан самостоятельно добился торжества справедливости, реализации резолюций ООН. И там же, соответственно, будет решать, что ему делать на своей, освобожденной территории.

А Луису Боно пора заучить, что нет никакого Лачинского коридора, есть Лачинская дорога. И въезд на территорию нашей страны возможен по ней точно так же, как и в США - через прохождение ППП. Официальный Баку требует уважения к своим законам и интересам не менее четко, чем того требует любая иная страна мира. И Госдепу США лучше не пытаться лезть со своим уставом в чужой монастырь.

Потому, что Азербайджан - самое важное, ключевое государство Южного Кавказа. От позиции официального Баку зависит слишком многое в регионе. В частности, реализация важнейших международных проектов. К примеру, проекта Баку-Тбилиси-Карс, который, как я упоминал в прежних публикациях и вынужден напомнить еще раз, был реализован вопреки позиции США.

Да, США отказались оказать финансовую помощь в продвижении линии, мотивируя отказ тем, что маршрут предназначен для обхода Армении, которая на тот момент продолжала держать 20% территорий нашей страны под оккупацией. То есть, Азербайджан тогда пресек планы американской стороны, отстоял свои национальные интересы. И так было не раз. Достаточно вспомнить и попытки США добиться открытия турецко-армянской границы без урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Это был конкретный план США, который также не был реализован благодаря принципиальности, стратегическому видению ситуации со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Плюс, США на протяжении десятилетий ежегодно и официально выделяли финансовую помощь карабахским сепаратистам. Да, это были плоды усилий армянского лобби США и ангажированных ими сенаторов и конгрессменов. Но факт остается фактом - США финансово поддерживали карабахский сепаратизм.

Поэтому, в том числе, Госдепу США нужно понимать, как в нашей стране относятся к их требованиям.

Тем более, что мы сейчас увидели совершенно неправильную тональность как вопроса, так и ответа в Госдепе США. Напомню, что вопрос звучал просто дико и неуместно: "Каково послание Госдепа страдающим армянским христианам"?". Сразу замечу, что в Азербайджане проживают десятки тысяч армян. И здание ААЦ стоит в центре Баку.

Да и те армяне, которых просят "защитить" провокаторы, задающие в Госдепе такого рода вопросы, также проживают в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Незаконно проживают с паспортами граждан Армении, которая более четверти века держала наши земли под оккупацией. В Армении же нет даже десятка граждан Азербайджана.

Но есть десятки тысяч азербайджанцев, которые не могут вернуться в Армению, откуда были изгнаны более трех десятков лет назад. Но в Госдепе США об их правах не вспоминают. Более того, там не вспоминают и о правах азербайджанцев, которые не могут попасть в Карабахский экономический регион Азербайджана! Вот ведь в чем цинизм и парадокс ситуации!

В этой связи напомню, что вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, направили обращение к мировой общественности. "Мы - вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, заявляем мировому сообществу о том, что, несмотря на завершение карабахского конфликта в 2020 году, мы три года все еще не можем вернуться в свои города и районы, наши села, дома, в родные края", - говорится в обращении.

Но в Госдепе США предпочли и его "не видеть". А главное - там дали возможность провокаторам представить армяно-азербайджанский конфликт, как религиозный. Это не просто ложь. Это аморализм. Потому, что в Азербайджане в мире, спокойствии и процветании проживают представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Азербайджанская модель мультикультурализма известна на весь мир, она изучается.

И то, что в Госдепе США не пресекли попытки провокаторов очернить нашу страну, извратить суть армяно-азербайджанского конфликта, а она состоит в претензиях РА на наши земли, является еще одним основанием для того, чтобы все американские призывы в нашей стране пропускали мимо ушей. Пусть, для начала, посол США в Азербайджане посетит освобожденную Шушу, а уже потом мы посмотрим, стоит ли реагировать на очередной бред от Госдепа.