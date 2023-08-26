Армяне США пытаются затащить Сильвестра Сталлоне в болото своих мифов

Автор: Акпер Гасанов

Есть миф о "геноциде армян". И ладно бы сами армяне верили в него, не пытаясь вовлечь в это всех, до кого дотягиваются. Так нет же, они продолжают играть в уже проигранную игру, на сей раз выбрав своей мишенью "звезду" Голливуда Сильвестра Сталлоне. Нет, они не причислили его к армянам, хотя и такой ход событий мог бы иметь место, к удивлению самого американского итальянца. Все было на сей раз комичнее.

"Я вырос на фильмах Сильвестра Сталлоне "Рокки". Было ощущение, что Сталлоне и его киножена Адриан, которую играет Талия Шайр, были частью нашей семьи. Каждый удар Рокки казался реальным, и эти фильмы всегда вызывали у меня слезы. История Рокки идеально соответствует американской мечте и похожа на истории многих людей, пытающихся осуществить ее в этой стране. Рокки, казалось, был готов к любому вызову. Но, каким бы смелым ни был Рокки, есть один бой, от которого Сталлоне неожиданно отказался в реальной жизни", сетует Севак Татеосян - ведущий и продюсер программы "San Joaquin Spotlight" на TalkRadio.

Сразу замечу, что его речь очень напоминает ту, с которой выступил в суде один из героев фильма Георгия Данелия "Мимино". Да, тот самый, которого главный герой кинофильма, окунул головой в унитаз. "В Москве есть станция метро, называется именем Багратиона. Когда я проезжаю, у меня в глазах появляются слёзы гордости. Я горжусь, что этот великий полководец - мой соотечественник. Сейчас, когда я смотрю на скамью подсудимых, у меня слёзы, но это другие слезы. Это слёзы стыда", сетовал тот, кто в итоге оказался мелким жуликом.

Разница лишь в том, что у Севака были слезы гордости за игру Сталлоне, но вот про слезы стыда он ничего не написал. Правда, в душе он наверное плакал, узнав об отказе известного актера участвовать в американской авантюре. "В 2006 году, продвигая "Рокки Бальбоа", Сталлоне рассказал Denver Post, что хочет снять эпический фильм. Книгой, которая его заинтриговала, оказался роман Франца Верфеля 1933 года "40 дней Муса-Дага"", пишут армянские СМИ.

И добавляют, что в 2006 году Рокки уступил давлению Турции. После чего, снова идет цитата от Севака Татеосяна: "Пришло время Рокки осуществить проект своей мечты и снять эту эпическую историю. Я начинаю кричать: "Рокки...Рокки...Рокки!". Кто ко мне присоединяется?". Кричать он может все, что угодно. Да и в целом, он и американские армяне могут не ограничивать себя в плане выбора средств демонстрации своей глупости. Могут они, к примеру, голышом по улицам Лос-Анджелеса пройтись.

Другое дело, что вряд ли это поможет их делу. Потому, что Сталлоне уже сказал свое слово и все попытки его переубедить, скорее всего, окажутся напрасной тратой времени. Да и в целом, нелепа сама идея добиться "доказательства" своей правоты через написание кем-либо заказных литературных произведений или кинофильмов. Правота должна доказываться в суде. А там все "аргументы" армянской стороны признаются не убедительными.

В частности, есть решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску турецкого юриста и политика Догу Перинчека против Швейцарии. Напомню, что всё тогда началось с того, что 9 марта 2007-го года Догу Перинчек был оштрафован окружным судом Лозанны по иску ассоциации "Швейцария-Армения" от 15 июля 2005 года в связи с тем, что он в том году трижды (в мае, июле и сентябре 2005 года) принимал участие на конференциях в Швейцарии и в своих выступлениях отрицал осуществление Османской империей в 1915-м году "геноцида" в отношении армян, а саму идею "геноцида армян" он назвал "международной ложью".

В итоге, 10 июня 2008 года Перинчек подал в ЕСПЧ иск против этой страны, который, после более чем 5-летнего рассмотрения, вынес приговор в пользу истца! Да, суд в Страсбурге счёл справедливой жалобу гражданина Турции и постановил, что отрицание "геноцида армян" не является противозаконным и Швейцария, штрафуя Перинчека, сама нарушила статью 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека ). Суд подчеркнул, что право на свободное обсуждение чувствительных и противоречивых вопросов является одним из основополагающих аспектов права на свободное выражение мнения, и именно это отличает демократические государства от тоталитарных или диктаторских режимов.

Наконец, суд в Страсбурге усомнился в том, что в условиях продолжающихся дебатов в научно-исторической плоскости можно достичь общего консенсуса в вопросе трагических событий тех лет, тем более что совершенно необязательно, что эти исследования, в итоге, приведут к единому окончательному заключению и установлению абсолютной истины.

Таким образом, ЕСПЧ однозначно дистанцировался от обсуждения самого вопроса событий тех давних лет и не стал заниматься тем, о чём его не просили - давать правовую оценку тех событий. И армянской стороне не помогла даже Амаль Клуни, жена другого известного голливудского актера Джорджа Клуни. Так что и сейчас вся эта затея с попыткой затащить Сильвестра Сталлоне в болото армянской мифологии- примитивная провокация. Сколько бы не плакал Севак Татеосян или все американские армяне хором.