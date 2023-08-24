Бравирование ложью и аморализмом от Армянского общества Красного Креста: откуда ишак знает, что такое шафран?

Автор: Акпер Гасанов

Заявление Армянского общества Красного Креста - это прекрасный пример того, как можно доказать правоту своих критиков, озвучив то, что сам считаешь аргументами в собственную пользу. Сразу видно, что текст этого заявления писался в спешке. Нужно же было как-то ответить на обоснованную позицию, выраженную в заявлении Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП).

Сразу напомню, что АОКП- это крупнейшая гуманитарная организация Азербайджана, которая является частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Штаб-квартира организации находится в Баку, АОКП является юридическим лицом и регулируется законами нашей страны. Своей миссией АОКП называет: "службу уязвимым слоям населения, мобилизуя потенциал Азербайджанского Красного Полумесяца и силу человечества".

Организация была основана еще при Азербайджанской Демократической Республике 10 марта 1920 года по инициативе тогдашнего заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Алиаги Шихлинского и министра иностранных дел Фатали Хана Хойского. Напоминания эти важные, ибо в АОКК пытаются представить дело так, будто АОКП обязан все свои действия согласовывать именно с ними.

"Общество Красного Полумесяца Азербайджана первым нарушает принцип нейтралитета и вмешивается в политический процесс, озвучивая позицию своего правительства, которая заключается в том, чтобы Лачинский коридор был закрыт (в том числе путем предложения так называемых альтернативных маршрутов)", говорится в заявлении АОКК. Серьезно?! То есть, в АОКК считают, что АОКП является частью правительства Азербайджана?! Это не просто ложь, это еще и лицемерие.

Именно для демонстрации его шокирующей степени я и привел подробную историю деятельности неправительственной, гуманитарной организации под названием АОКП. Также добавлю, что даже на сайте МККК написано: "В своих странах национальные общества являются автономными организациями, в которых работают сотрудники-профессионалы и обученные добровольцы. Они осуществляют свою гуманитарную деятельность в зависимости от местных нужд, в соответствии со своими уставами и национальным законодательством".

То есть, в АОКК пытаются опровергнуть МККК?! Все возможно, но от этого глупость и цинизм АОКК становятся лишь большими. В том числе и потому, что там вовсе и не скрывают попыток воспрепятствовать реализации маршрута Агдам-Ханкенди, по которому можно было бы отправлять армянам Карабахского экономического региона Азербайджана все и в любых количествах. Но именно армянская сторона против этого! То есть мало того, что на территории Азербайджана незаконно проживает несколько десятков тысяч армян, отказывающихся принимать паспорт нашего государства, так они еще и искусственно создают проблему, блокируя дорогу, по которой продовольствие и медикаменты могли бы поступать в Ханкенди. И АОКК поддерживает эту провокацию! При этом, имея наглость обвинять АОКП в "нарушении принципа нейтралитета" и "вмешательстве в политический процесс". Аморализм этого заявление виден и в утверждении АОКК, что АОКП якобы пытается "помешать работе МККК как единственной гуманитарной международной организации в Нагорном Карабахе".

Но, во-первых, кто сказал, что должна иметь место такая монополия? А во вторых, в АОКК никак не хотя признать, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Собственно, это и не удивительно. Ибо, фактом является открытое проявление неуважения к территориальной целостности Азербайджана со стороны АОКК!

Напомню, что и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Евроньюс", указал на то, что к сожалению, до сих пор офис МККК в Карабахском экономическом регионе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. "Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах - это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?", справедливо указал глава нашего государства.

Как видим, своим абсурдным, аморальным и лживым заявлением АОКК лишь доказал правоту азербайджанской стороны. Это АОКК нарушает принцип нейтралитета и политизирует гуманитарный процесс. Более того, АОКК возмущается еще и тем, что им не дали помешать задержанию Вагифа Хачатуряна, который участвовал в преступлениях против мирного азербайджанского населения в ходе Первой Карабахской войны!

Есть куча свидетелей, доказательств этих преступлений. И Азербайджан был вправе задержать обвиняемого в их совершении для осуществления справедливого суда над ним. Есть масса примеров того, как спецслужбы иных стран мира проводят операции по поимке террористов и преступников на территории других стран. Азербайджан же, спокойно и мирно, задержал В.Хачатуряна на своей территории! Но откуда ишак знает, что такое шафран?! Откуда в АОКК найтись голосам разума, совести, нравственности? Там действуют в привычном русле лжи и аморализма. Доказывая всем, что Азербайджан прав в своих действиях и требованиях.