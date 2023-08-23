Нерукопожатная Хаджа Лабиб: кое-что о поклоннице оккупантов и сепаратистов

Автор: Акпер Гасанов

Политики и дипломаты из одной и той же страны, могут отличаться своими ценностями, своим мировоззрением и поведением, как день и ночь. К примеру, председатель Европейского Совета Шарль Мишель является лидером бельгийской партии "Реформаторское движение" и самым молодым премьер-министром в истории этой страны.

В Баку не раз отмечали справедливый, взвешенный подход Шарля Мишеля в деле приближения мира между Азербайджаном и Арменией. В частности, он никогда не использовал слова "арцах", говоря о Карабахском экономическом регионе нашей страны, не давал поводов для радости армянским "реваншистам". Более того, в ходе организованных им встреч между руководителями Азербайджана и Армении удавалось добиться настоящих прорывов в переговорном процессе.

В частности, речь идет о признании премьер-министром Армении Николом Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Кроме того, Шарль Мишель поддержал инициативу использования дороги Агдам-Ханкенди для поставок армянам Карабахского региона нашей страны продовольствия, медикаментов и всего прочего.Соответственно, к заявлениям Шарля Мишеля в Баку относятся со всей серьезностью и уважением.

Совершенно иного отношения к себе заслужила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб. Которая , после визита в Армению, собирается посетить нашу страну.На мой взгляд, официальный Баку имеет все основания проигнорировать ее прилет в Азербайджан, отправив на рандеву с главой МИД Бельгии клерка из нашего внешнеполитического ведомства. Почему? Да потому что будучи в Ереване Хаджа Лабиб умудрилась наговорить много провокационного и просто глупого.

Она "приветствовали смелый шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который публично признал территориальную целостность Азербайджана", но не упомянула о том, что карабахские сепаратисты продолжают получать финансирование из госбюджета РА. Она не заикнулась и о том, что РА курирует и незаконные армянские вооруженные формирования, разоружения и вывода которых с наших зеиель требовали резолюции Совбеза и Генассаиблеи ООН.

Она не вспомнила и о том, что "смелый" Никол Пашинян спровоцировал 44-дневную войну пьяными танцами в оккупированной на тот момент Шуше и заявлением о том, что "Карабах-это Армения и точка". Говоря иными словами, только разгром армянской армии, политико-дипломатическое фиаско РА вынудили Пашиняна сменить риторику. Но об этом глава МИД Бельгии ничего не сказала.

Она "не заметила" и того, что до сих пор официальный Ереван осуществляет провокации , пытаясь вмешиваться во внутренние дела Азербайджана через тиражирование лжи про "гуманитарную катастрофу" в Карабахском экономическом регионе нашей страны.Более того, она и сама участвует в этой провокации, заявляя, что "Азербайджан обязан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору".

О том, что нет никакого Лачинского коридора, а есть Лачинская дорога, ей не сообщили, судя по всему. Как и о том, что сотни армян уже прошли через ППП "Лачин", что напрочь отметает лживый армянский тезис про "блокаду" Ханкенди.О том, что этот тезис лжив говорят и многие армянские блогеры. Например, Роман Багдасарян. Или даже карабахский блогер Давид Минасян.

Как сообщает армянская редакция "Радио Свободы", Давид Минасян уверен и утверждает, что есть факты о том, что в складах имеются запасы продовольствия, но они не доходят до простых карабахских армян. "Я знаю, что некоторые из людей Араика могут пользоваться этими складами, но обычные люди нет", - заявил Минасян в видеообращении на своей странице в Facebook.

За что и был доставлен в отделение полиции и там избит. Но всей этой правды предпочла не замечать Хаджа Лабиб. Не как глава МИД Бельгии, не как бывший журналист, приход которой в большую политику привел к большому скандалу.Ведь до назначения на пост главы МИД Бельгии она не была политической активисткой.А кем она была? Скандальной журналисткой, проявившей неуважение к территориальной целостности Украины.

Да, Хаджа Лябиб в июле 2021 посещала оккупированный Крым. Она ездила на фестиваль "Глобальные ценности", организуемый Севастопольским академическим русским драматическим театром имени Луначарского.Да, став главой МИД Бельгии, она извинилась перед Украиной за ту свою провокационную поездку. Но тут, как в известном анекдоте про ложечки и осадок.

На Лябиб до сих пор красуется несмываемое пятно дамы, поддержавшей сепаратизм, оккупацию чужих земель. В этом смысле даже как-то не удивительные ее реверансы в адрес карабахских сепаратистов, а также армянских военнослужащих, коим она поднесла цветы, хотя они воевали на чужой земле, будучи оккупантами. Такого рода действия главы МИД Бельгии уже сформировали соответствующее мнение о ней. Она нерукопожатная. В прямом и в переносном смысле этого слова.