Определено место захоронения национального героя Азербайджана Рияда Ахмедова, который считался пропавшим без вести.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

Отметим, что в преддверии конференции удалось идентифицировать останки еще 10 граждан Азербайджана (9 военных, 1 гражданское лицо).

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