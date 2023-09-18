В вопросе использования дороги Агдам-Ханкенди Армения в очередной раз продемонстрировала миру свое лицемерие. Параллельное использование Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди следует считать очередным успехом Азербайджана.

Об этом сказал Trend в понедельник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник в отставке Азер Гараев, передает Day.Az.

Он отметил, что лживые утверждения о якобы "блокаде" и "гуманитарное шоу" являются очередным мошенничеством армян. "Прикидываться несчастными - это обычная политика Армении. Армяне и на этот раз прибегли к своей "традиционной" тактике. Однако было очевидно, что это ложь", - сказал Гараев.

По его словам, Азербайджан считает армянских жителей Карабаха своими гражданами, и неоднократно заявлял об этом международной общественности.

"Азербайджан готов обеспечивать их безопасность, здоровье и другие вопросы. Этот факт серьезно беспокоит Армению и ее покровителей. К сожалению, справедливость и правда сегодня далеко не на первом плане. Предвзятые обсуждения в связи с Азербайджаном, проведенные в последние дни в ряде зарубежных стран, являются тому подтверждением", - сказал он.

Как подчеркнул Гараев, Азербайджан заявил, что проводит независимую политику и ни одно государство не может оказать не него давление.

"Сегодня во всем мире понимают, что оказывать давление на Азербайджан посредством различных заявлений, организации дискуссий невозможно. Поэтому эти государства используют Армению как инструмент, средство. Власти Армении так же создают для этого необходимые условия", - добавил он.