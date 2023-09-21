Представители армянского меньшинства Карабаха прибывают в Евлах

Представители армянского меньшинства Карабаха в сопровождении российского миротворческого контингента прибывают в Евлах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что по предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

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