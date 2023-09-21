В ходе антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана добились военных успехов по всем направлениям

В кратчайшие сроки были достигнуты военные успехи в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

З.Гасанов особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм азербайджанских военнослужащих были высоко оценены Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

По предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики, встреча с представителями армянского населения Карабаха назначена на 21 сентября 2023 года в Евлахе.