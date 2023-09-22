Баку дал армянам Карабаха исторический шанс – лучше им его не упускать

Белый флаг поднят. Капризы, пустопорожние амбиции и искусственно создаваемые сепаратистским режимом проблемы остались позади.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

После соответствующих процедур - разоружения армянских формирований, сдачи арсенала, ликвидации "правительства", "парламента" и прочих нелегитимных "постов", Карабах, включая территорию проживания армянского меньшинства, полностью перейдет под контроль центральных властей Азербайджана. Нет сомнений, что в будущем этот регион станет одним из самых процветающих регионов страны, отметил политолог.

"В своем обращении к народу 20 сентября Президент Ильхам Алиев сказал о том, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему. Потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. Глава государства не случайно подчеркнул, что у нас нет проблем с армянским народом. Мы не обвиняли весь армянский народ в тех преступлениях, что совершили против нашей страны и народа Ереван и сепаратисты. То есть, Азербайджан не держит зла на весь армянский народ и готов предоставить армянскому меньшинству все те права, которыми пользуются другие граждане страны. Да армяне в Азербайджане до конфликта прекрасно жили. Карабах процветал. А теперь перед регионом открываются новые возможности. В него будут вложены инвестиции, сюда вернется азербайджанское население, здесь будет создана промышленная, социальная, образовательная, транспортная инфраструктура. Будут созданы условия для того, чтобы и в Карабахе люди зажили в нормальных, спокойных и безопасных условиях. Ничего этого армяне не видели многие десятки лет", - сказал Садыхов.

По словам политолога, всем следует знать, что все эти вопросы Баку будет решать только сам, без постороннего вмешательства и посторонних советов. Президент не раз подчеркивал, что Азербайджан не допустит вмешательства в наши внутренние дела стран, которые постоянно пытаются читать нам нравоучения и надеются заставить Баку играть по каким-то выдуманным ими правилам.

Сегодня, отметил наш собеседник, уже очевидно, что если карабахская проблема, которая была ключевым фактором торможения мирного процесса для официального Еревана, нами уже решена. И беспокоиться о правах и обязанностях этнических армян, проживающих в Азербайджане, необходимости нет.

"Если уж мы устранили проблему, которую Ереван считал важной, то включается зеленый свет для нормального сотрудничества Азербайджана и Армении и подписания мирного соглашения. Это соглашение, если Армения не станет создавать новые препятствия и проблемы, станет фактором дальнейшего процветания всего региона Южного Кавказа, будет служить сегментом нормальных двусторонних отношений и положит конец многолетней вражде. Думаю, от этого и армянское меньшинство Азербайджана, и жители Армении только выиграют. Сегодня Баку дал им действительно исторический шанс", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева