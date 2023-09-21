Последняя глупость Рубена Варданяна

Автор: Байрам Эльшадов

Рубен Варданян, с явно печальным видом, записал видеообращение. Абсолютно бессмысленное и бесполезное, особенно в свете последних событий.

Начал коррумпированный толстосум нормально, поздравил соотечественников в Армении с днем независимости, но потом его занесло. Да так, что сразу возникает вопрос, а где пробыл Рубен последние два дня и в курсе ли он того, что произошло за это время?

Но обо всем по порядку. После "философских" размышлений о прошлом, будущем и настоящим, политический и моральный банкрот выдал, мол, нельзя забывать, что у нас "два государства".

И вот тут возникает вопрос об адекватности пациента. Разве он не в курсе, что Азербайджан вдребезги разбил сепаратисткое образование, которое занималось терроризмом на территории Азербайджана? И какой теперь план у Варданяна, помимо имитации смелости? Ведь только этим и занимался бородатый политикан, пока его щупальца тянулись к карманам местных жителей. Ведь мы прекрасно помним, что это именно он был связан с колоссальным повышением цен, пока обманывал жителей Карабаха.

Варданян уже проиграл. И сам понимает это. Пора ему готовиться к менее сладкой жизни на тюремных нарах в Азербайджане. Там он и будет строить из себя наполенов, цезарей и прочих великих.

И никакие его видосики, посты в социальных сетях не изменят его судьбу. Да и сам он это понимает. Ведь если бы было не так, с чего бы ему быть таким подавленным, опечаленным и морально уничтоженным?