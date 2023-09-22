https://news.day.az/politics/1600167.html В Ереване облили краской здание посольства России - ВИДЕО
В Ереване облили краской здание посольства России - ВИДЕО
В Ереване армяне облили красной краской посольство России.
Как передает Day.Az, кадры очередного витка русофобии в стране опубликованы в Телеграм.
В армянском сегменте соцсетей отмечается, что это только начало. Армяне настроены враждебно по отношению к РФ и желают, чтобы 102-я база немедленно покинула территорию страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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