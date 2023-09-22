В Ереване облили краской здание посольства России

В Ереване армяне облили красной краской посольство России.

Как передает Day.Az, кадры очередного витка русофобии в стране опубликованы в Телеграм.

В армянском сегменте соцсетей отмечается, что это только начало. Армяне настроены враждебно по отношению к РФ и желают, чтобы 102-я база немедленно покинула территорию страны.

Представляем вашему вниманию данное видео: