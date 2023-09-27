Мэтью Брайза считает Вторую Карабахскую войну основой для урегулирования между Баку и Ереваном

Вторая Карабахская война создала основу для мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сказал в среду Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

"Я думаю, что Вторая Карабахская война и его итоги стали огромным поворотным моментом для Южного Кавказа, поскольку была заложена основа для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Я полагаю, что такое соглашение будет подписано скоро. Это затем позволит обеспечить справедливый и прочный мир, приведет к реинтеграции Армении в региональную экономику путем открытия ее транспортных связей как с Азербайджаном, так и с Турцией. Кроме того, будет обеспечен поток инвестиций и в саму Армению, а также в Азербайджан, Грузию и восточные регионы Турции, что позволит создать рабочие места, обеспечить экономический рост и процветание", - подчеркнул он.

Брайза отметил, что Армения не выполнила ключевые условия трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года и, самое главное, нарушала международное право, сохраняя свои вооруженные силы на территории Азербайджана, в Карабахе.

"Эти войска представляли угрозу безопасности Азербайджана. Они также создавали препятствия для премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пути к заключению мирного договора с Азербайджаном, так как его политические оппоненты оказывали на него давление, чтобы он использовал эти военные ресурсы в качестве рычага для сохранения открытого конфликта с Азербайджаном. Но теперь, когда эти войска покидают Карабах, а сепаратистский режим свергнут, я думаю, что дорога для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией открыта. Я уверен, что обе страны хотят этого. Но без Второй Карабахской войны было бы невозможным дойти до данного этапа", - сказал бывший посол.

Он напомнил, что раньше Армения была страной, сохраняющей статус-кво. Она не хотела ничего менять, не хотела какого-либо реального прогресса на пути к соглашению, а Азербайджан хотел изменения статус-кво и прогресса на пути к соглашению.

"Теперь ситуация изменилась: Азербайджан сохраняет статус-кво, когда дело касается ранее оккупированных территорий, и готов продвигаться вперед по заключению мирного договора", - заключил Брайза.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, проходит ровно три года со дня начала 44-дневной Отечественной войны. Контрнаступательная операция в Карабахе и Восточном Зангезуре стала ключевым, поворотным моментом как в истории Азербайджана, так и для всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность страны. Таким образом в регионе была создана совершенно новая реальность, для всех стран региона открылось широкое поле возможностей.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.