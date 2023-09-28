Теперь я воочию увижу Карабах

Теперь я увижу Карабах не сердцем, а воочию.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии французского сенатора Натали Гуле к публикации азербайджанского депутата Вугара Байрамова в социальной сети "X" (бывший Twitter).

"Я знаю это место. Добро пожаловать на Родину. Карабах - это Азербайджан", - пишет Гуле.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 13:00 20 сентября 2023 года после обращения представителей армянского населения Карабаха при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

21 сентября 2023 года Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился с жителями Армении в Евлахе, чтобы обсудить социальные и гуманитарные проблемы, в частности потребность в топливе и продовольственной помощи. С тех пор Азербайджан предоставил топливо для систем отопления, школ, детских садов, служб экстренной помощи и пожарных подразделений, а также гуманитарную помощь для поддержки жителей Карабаха.

Сегодня сепаратисты в Карабахском регионе Азербайджана объявили о самороспуске.