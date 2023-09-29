Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником Президента РФ, специальным представителем Президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Как сообщили Day.Az в пятницу в МИД, на встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мероприятий Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями относительно вопросов гуманитарной помощи.

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