Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе - ФОТО
Распространена информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 29 сентября, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Это следующие боевая техника, оружие и боеприпасы:
ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие - 2215
2. Гранатометы - 216
3. Пушки и гаубицы - 42
4. Минометы - 59
5. Противотанковое вооружение - 37
6. Вооружение ПВО - 133
TEХНИКА
1. Бронетехника - 20
2. Автомобильная техника - 173
3. Прицепы - 21
4. Вспомогательная техника - 9
БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты - 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды - 2760
3. Зенитно-артиллерийские снаряды - 2627
4. Минометные снаряды - 6653
5. Гранаты - 2333
6. Ручные гранаты - 1419
7. Патроны - 657552
8. Другие боеприпасы - 2165
ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы - 261
2. Другие приборы - 35
СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки - 710
2. Установки для различных видов оружия - 9
3. Другие средства экипировки - 2226.
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