Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе

Распространена информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 29 сентября, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Это следующие боевая техника, оружие и боеприпасы:

ОРУЖИЕ

1. Cтрелковое оружие - 2215

2. Гранатометы - 216

3. Пушки и гаубицы - 42

4. Минометы - 59

5. Противотанковое вооружение - 37

6. Вооружение ПВО - 133

TEХНИКА

1. Бронетехника - 20

2. Автомобильная техника - 173

3. Прицепы - 21

4. Вспомогательная техника - 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты - 984

2. Пушечные и гаубичные снаряды - 2760

3. Зенитно-артиллерийские снаряды - 2627

4. Минометные снаряды - 6653

5. Гранаты - 2333

6. Ручные гранаты - 1419

7. Патроны - 657552

8. Другие боеприпасы - 2165

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы - 261

2. Другие приборы - 35

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки - 710

2. Установки для различных видов оружия - 9

3. Другие средства экипировки - 2226.