Стала известна статья, по которой обвиняется Левон Мнацаканян

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что Левон Генрихи Мнацаканян, бывший военнослужащий Республики Армения, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики в 1965 году и проживавший там, в 2015-2018 годах являвшийся т.н. "министром обороны" т.н. "Нагорно-Карабахской республики", а также членом незаконного армянского вооруженного формирования, действовавшего на территории Азербайджанской Республики, 8 мая 2002 года, вступив в сговор с группой лиц, на территории села Алханлы взял в плен Мамедова Ильхама Юсиф оглу и других азербайджанцев, применял в их отношении жестокие пытки.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"8 ноября 2006 года было принято решение о привлечении Левона Мнацаканяна в качестве обвиняемого по статье 113 (пытка) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и 14 ноября того же года он был объявлен в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 29 сентября текущего года Л.Мнацаканян был задержан и передан следствию при попытке пересечь ППП "Лачин" в направлении Армении, в тот же день ему было предъявлено обвинение по указанной статье. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.