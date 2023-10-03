https://news.day.az/politics/1603395.html Совфед РФ оценил недружественный шаг Армении
Совфед РФ оценил недружественный шаг Армении
Ратификация парламентом Армении Римского статута - недружественный шаг по отношению к Путину, сказал вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.
Как передает Day.Az, об этом сообщили российские СМИ.
Как отметил Юрий Воробьев, решение армянских парламентариев разрушает конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы Межпарламентской комиссии.
Ранее Совфед РФ отреагировал на возможное отключение в Армении российских телеканалов.
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