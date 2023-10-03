Совфед РФ оценил недружественный шаг Армении

Ратификация парламентом Армении Римского статута - недружественный шаг по отношению к Путину, сказал вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили российские СМИ.

Как отметил Юрий Воробьев, решение армянских парламентариев разрушает конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы Межпарламентской комиссии.

Ранее Совфед РФ отреагировал на возможное отключение в Армении российских телеканалов.