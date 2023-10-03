В Совфеде РФ отреагировали на возможное отключение в Армении российских телеканалов
"Удивлён странным заявлением одного из армянских парламентариев. Речь в нём зашла "о возможном отключении" в Армении российских телеканалов. Тональность, прямо скажем, скандальная!".
Как передает Day.Az, об этом написал в Телеграм глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировав заявление депутата армянского парламента Лусине Бадалян о возможном отключении в стране российских телеканалов.
"Не знаю, попытка ли это оседлать антироссийскую волну и заработать политические очки... Напомню и о том, что на состоявшемся в сентябре Российско-Армянском медиафоруме, вопросы вещания как наших, так и армянских каналов были детально обсуждены. Будем внимательно следить за развитием",- написал Карасин.
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