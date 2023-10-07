Армении пора услышать призывы Азербайджана и Турции

Автор: Теймур Атаев

Все же с удивительными моментами иногда сталкиваешься в жизни. Хотя, может, при ближайшем рассмотрении происходящее и не удивительно, а является следствием болезненной психологии народа. Либо определенными чертами характера.

Ну вот спрашивается - почему наши географические соседи в лице Армении никак не поймут, что вместо следования в фарватере того или иного государства, лучше двигаться по пути предпринятия реально независимых шагов, могущих поспособствовать становлению страны не объектом, а субъектом мировой политики?

И если в Армении не согласятся с нами в оценке их действий, то пусть тогда сами громогласно объявят причину, по которой они обвиняют Россию в отсутствии помощи официальному Еревану, параллельно высказывая недовольство оценкой миссии ООН ситуации в Карабахе. Ну и плюс - пусть объяснят, с чего вдруг в Ереване стали фиксироваться обидки на Париж и другие европейские столицы, что они не так активны в защите интересов Армении.

Не надоело? Не надоело стучаться во все двери? Неужели непонятно, что никто из внешних сил не будет впрягаться в конкретные действия в пользу Армении? И не потому, что, скажем, для Франции сейчас самое главное - справиться с нашествием клопов. Вопрос в другом - вряд ли Германия, Франция, Канада и иже с ними напрямую пойдут на слом международного права ради потакания армянским хотелкам. Благо, Азербайджан доказал - историческая справедливость достижима именно на основе соблюдения международного права.

Хотя, может, дело тут в том, что армяне просто-напросто не могут разобраться - а что есть для них реальная национальная независимость. Либо она им совершенно не нужна.

Тонкость тут в том, что история однозначно доказала: на поле боя - один на один - Армения всегда уступает. Так, по свидетельству командующего британским экспедиционным корпусом в Иране генерала Лионеля Чарльза Денстервиля, прибывшего летом 1918 г. в Баку с возглавляемым им сводным отрядом в целях противостояния османским силам, "местные войска, в большинстве случаев армяне", залегали "цепью за гребнями скал и палили оттуда в воздух" чаще тогда, когда турки "не думали переходить в наступление", а "ближайший турецкий солдат находился от нас на расстоянии 3 тыс. ярдов".

Здесь, кстати, целесообразно привести признания националиста и террориста Степана Шаумяна в свете того, что 30 июля 1918 г. турецкие войска "вплотную подошли" к Баку. Как он писал, "армянские части численностью более 3 000 штыков" и "до этого отказывались занимать заранее намеченные позиции в окрестностях города". А тут командующий большевистскими войсками полковник Аветисов, заявив о решенности участи города, потребовал "разрешить ему выкинуть немедленно белый флаг"; Амазасп и Казаров "высказывали свою солидарность" с ним.

Если же из 1918 г. провести нить в день сегодняшний, то без особого напряжения памяти можно вспомнить, как армянские военнослужащие дезертировали с поля боя осенью 2020 года в дни Второй Карабахской войны.

Ну хорошо, пусть на поле боя армянские силы не проявили силу и смелость. Так почему не использовать возможности, которые им предоставляет сегодня Азербайджан для становления реально независимой страной? Почему не подписать мирное соглашение и перестать зависеть от тех или иных внешних сил? Почему не перестать быть в роли геополитических просителей, обивая пороги и обрывая телефонные лини Москвы, Парижа, Брюсселя и т. д.?

Хотя, наверное, тут вновь уместно обратиться к армянским источникам. Как свидетельствовал армянский советский писатель, академик АН Армянской ССР Дереник Демирчян, "там, где любое другое племя умеет заслужить только любовь, армянин найдет способ вызвать ненависть", потому что он "не образумился". "Наступает татарин - он ждет русского", пришел "русский - он обращает взор к европейцу". Подошел "англичанин - он снова ждет русского". Приходит "русский - он его не принимает".

Так, может, все-таки Армения пересмотрит свои мифологически-психологические коллизии в сознании и услышит миролюбивые призывы Баку и Анкары? И тогда не нужно будет обращаться с различного рода непонятными просьбами к тем, кто лишь использует тебя в качестве инструмента проведения своей политики в регионе? Если, конечно, Армения действительно хочет стать независимым государством не декларативно, а реально.