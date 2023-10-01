Вспоминает ли Давид Бабаян свою притчу о чае в Ханкенди для азербайджанцев?

Автор: Теймур Атаев

14 ноября 2016 года. Давид Бабаян, именовавший себя в тот период никак не иначе, нежели т. н. "пресс-секретарь" некоего марионеточно-опереточного "главы" постановочного и никем не признанного огрызка, внезапно произнес: "У руководства Азербайджана навязчивая идея отведать чаю в "степанакерте" (Ханкенди - ред.). В этой связи, хотелось бы им напомнить о созданной реалиями времени притче о чае, которую властям Азербайджана следует усвоить".

Идем дальше и внимательно знакомимся с притчей, которую тогда озвучил Давид Балаян в плане описания возможностей Баку для питья чая в Ханкенди.

Цитируем без сокращений:

"Первая возможность - так же, как сейчас, сидя в Баку попивать чай и приговаривать Карабах, уверять в "скором освобождении". Это можно сказать чай вприкуску со сладостными грезами. Существует второй путь. После признания Азербайджаном независимости "Нагорного Карабаха" во время открытия посольства в "степанакерте" (Ханкенди - ред.) обязательно будет организовано чаепитие. Третья возможность - чай в лагере военнопленных. Когда все закончится так, как должно закончиться. Руководству Азербайджана следует помнить эту притчу и сделать выбор".

Ну что, будем комментировать? Или г-н Бабаян теперь приведет новую притчу о ханкендинском чае с точки зрения определения его вкуса со своего нынешнего местонахождения через фон сладостных грез?

На всякий случай, напомним, что 28 сентября никто иной, как Давид Бабаян на своем телеграм-канале озвучил намерение сдаться официальному Баку, дополнив сказанное обращением ко Всевышнему хранить "наш народ". Но вот спрашивается, а разве Господь не бережет береженного? И не Библия ли призывает:

"Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему" (1 Пет. 3: 10);

"Злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас" (Еф. 4: 31).

Где сейчас Давид Бабаян и почему - известно уже всем.

Ну так что, будут сделаны выводы? Благо можно вспомнить, как другой Давид, но уже по фамилии Тоноян, являвшийся в свое время министром обороны Армении, заявил в марте 2019 г., что "новая война - новые территории". Наверняка, он (да и не только он) пожалел о своих словах в ноябре 2020 г.

А если обратиться еще и к выражению армянского премьера о точке в плане принадлежности Карабаха в контексте поставленного восклицательного знака в данном вопросе в сентябре 2023 г.?

Вот интересно, готовы ли наши географические соседи перестать разбрасываться словами в адрес Азербайджана? Или они опять продолжат играть словами, забывая о собственном бегстве с унитазами подмышкой с освобожденных от оккупации азербайджанских территорий?