https://news.day.az/politics/1606306.html РФ и Иран возобновили интерес к формату "3+3"
РФ и Иран возобновили интерес к формату "3+3"
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в пятницу обсудил с послом Ирана в РФ Касемом Джалали ряд вопросов, в том числе ситуацию на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
"Обсужден ряд актуальных международных и региональных тем. В контексте рассмотрения ситуации на Южном Кавказе отмечена важность возобновления ритмичной работы Консультативной региональной платформы "3+3", - говорится в сообщении.
Данный региональный формат сотрудничества с участием Армении, Грузии, Азербайджана, России, Ирана и Турции был предложен после 44-дневной войны.
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