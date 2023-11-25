Коррупционер Фабиан Сальвиоли

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропаганда весьма шаблонна, проста и действует линейно. Используются одинаковые механизмы, но меняются лишь лица, которые фигурируют в этих схемах. При этом, даже лица, которых рекрутирует для защиты своих интересов Армения и армянское лобби похожи как две капли воды.

Если ранее главным армянским защитником был скандально известный экс-прокурор Международного Уголовного Суда Луис Морено Окампо, то сегодня им становится другой юрист спецдокладчик ООН по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиан Сальвиоли. Который тоже родом из Аргентины.

Это лишь первое сходство из череды многих. Еще одно сходство между двумя аргентинскими юристами связано с их сомнительной репутацией. Если коррумпированность Окампо давно известна, то в случае с Сальвиоли все менее однозначно. Однако, по репутации последнего бьют подозрения в его нечистой игре, которые высказывались некоторыми СМИ в рамках "дела Каддафи".

Это указывает на общую карьерную траекторию. Известные в своих странах юристы добиваются признания на мировом уровне, получают большие посты, а после скандалов вынуждены искать заработок в качестве "независимых экспертов".

На данный момент Сальвиоли более сдержан в своих оценках. В первую очередь благодаря тому, что он все еще представляет ООН, а сотрудники этой структуры до ужаса боятся политизировать какой-либо вопрос.

Однако большой интерес Сальвиоли к Армении наталкивает на определенные мысли. Станет ли он следующей версией Окампо? Если да, то мы получим подтверждение того, что армянская пропаганда пытается повторить пройденный путь. Проблема лишь в том, что этот путь приведет к ухудшению отношений с Азербайджаном и затормозит процесс построения мира. Только история повторится, как и в тот раз, все это предприятие окончится неудачей.