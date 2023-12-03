Больше ржавых машин для Армении!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Франция продаст Армении в два раза больше бронемашин.

Day.Az представляет текст публикации:

"Франция, как выяснилось, продаст Армении в два раза больше бронемашин, чем было объявлено.

Документы Сената Франции свидетельствуют, что всего Ереван получит не 24, а аж 50 бронемашин "Бастион". Их поставки будут осуществляться в 2024 году.

Как именно Армения расплатится за эту технику, до сих пор не известно. Пока про эти "Бастионы" доподлинно известно только то, что Париж собирался бесплатно передать их Украине, но Киев от такого подарка отказался из-за того, что качество и характеристики этих машин крайне низкие, они бесполезны в реальных условиях.

Кстати говоря, "Бастионы" свои Париж в основном продает африканским странам".

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