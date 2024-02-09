Остров, так и не ставший Францией

Автор: Лейла Таривердиева

Судя по всему, в ближайшей перспективе Франции не стоит надеяться на покой. Для бывшей владелицы половины мира началась черная полоса, которую можно назвать расплатой за прошлое. И долгов у нее столько, что черному цвету не видно конца.

Знаменитый француз Антуан де Сент Экзюпери когда-то написал: мы в ответе за тех, кого приручили. Если мы говорим о странах и народах, о политике и международных отношениях, то звучит эта мудрость так: державы в ответе за тех, кого втянули в сферу своего влияния. Хотя суть отношений метрополия-доминионы мало изменилась после завершения колониальной эпохи, мы все-таки живем в цивилизованном обществе, коим считается человеческое общество. И если той же Франции рамки Европы по старой памяти кажутся тесными, она обязана думать о тех народах и территориях, за которые продолжает цепляться. Называться заморской территорией Франции это вовсе не привилегия. Это не значит иметь уровень жизни как в метрополии, пользоваться теми же возможностями и благами.

У Франции на сегодня тринадцать заморских территорий различного статуса. В основном это небольшие острова, которые французам удалось сохранить за собой после упразднения колоний. Какие-то территории Париж приписывает себе в противовес решениям ООН. Так, Организация Объединенных Наций не признает прав Франции на Землю Адели, однако данная территория все равно включена Парижем в состав французских Южных и Антарктических территорий. ООН не в восторге также от того, что Франция сохранила свой протекторат над Майоттой (Маоре). 21 октября 1976 года Генассамблеей была принята резолюция, "энергично осуждающая присутствие Франции на Майотте, что является нарушением национального единства, территориальной целостности и суверенитета независимой Республики Коморских островов". В Совет Безопасности такой документ, конечно же, не мог пройти, учитывая наличие Франции с ее правом вето.

Майотта - это небольшой остров в архипелаге Коморских островов. В 1976 году Коморские острова провели референдум, по результатам которого освободились от колониальной зависимости Франции. С тех пор Майотта стала предметом споров между Францией и Коморами. В 2009 году на острове был проведен референдум, на котором жители проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции. Париж этим воспользовался и оставил за собой Майотту, хотя целостность республики Союз Коморских островов и была признана ООН.

Надо сказать, что эти факты многое объясняют, и то, что на Южном Кавказе Франция выбрала себе в союзники именно Армению и всячески поддерживала ее претензии на чужие земли, перестает вызывать вопросы.

Для чего французам Майотта? Владея островом, Франция пытается сохранить за собой стратегическое присутствие в Индийском океане. В современную эпоху это не имеет никакого смысла, ничего державе не дает, кроме головной боли. Но Франция живет старыми временами

Майотте нахождение в составе Франции в качестве ее заморского департамента тоже не принесло благополучия или безопасности. Остров не стал Францией, не был он превращен и в фешенебельный курорт, на которой съезжалась бы французская элита. На сегодня Майотту называют островом бедности в океане нищеты, подразумевая чуть более высокий уровень жизни здесь по сравнению с другими островами коморского архипелага. Майотта - беднейший департамент Франции. Вместо французской элиты ее заполонили переселенцы с Комор. На сегодня проблема достигла таких масштабов, что на острове вспыхнули протесты. Проблема нарастает уже который год, но французские власти ничего не сделали для того, чтобы ее остановить.

И эта проблема не единственная. В сентябре прошлого года СМИ писали о жесточайшем водном кризисе на острове. Отмечалось, что жители Майотты имеют доступ к питьевой воде лишь один день из трех. В остальное время из крана буквально ничего не течет, хотя счета за воду приходят исправно. Школы также работают лишь два дня в неделю. Учителя выражают беспокойство тем, что дети будут не в состоянии освоить школьную программу этого учебного года. Медики сообщают о росте числа пациентов с диареей, писали СМИ.

Водная проблема вызвала протесты. Люди выходили на улицы с вопросами к французским властям: почему им продолжают приходить счета за воду? Почему метрополия не обеспечивает их бутилированной водой по доступным ценам? "Мы - часть Франции, и нам позволяют умереть от жажды", - возмущались люди.

Пока шли поиски ответов на эти вопросы, начался сезон дождей. Природа сама решила проблему. Но решить проблему с незаконными переселенцами даже ей не под силу.

С середины января на Майотте начались беспорядки, вызванные ухудшением криминогенной ситуации и отсутствием безопасности. В среду, 7 февраля протесты продолжились пикетами и перекрытием дорог. Люди требуют от властей обеспечить их безопасность и оградить от террора банд незаконных мигрантов. Уже более двадцати дней жизнь на Майотте практически остановилась. Граждане перекрыли главные дороги, установили "баррикады". Как отмечают СМИ, незаконная миграция с других островов Комор и из Африки в течение нескольких последних недель нарастает. Мигранты прибывают на самодельных лодках и обустраиваются лагерем. 25 января по требованию премьер-министра Франции началось выдворение мигрантов, устроивших лагерь на городском стадионе. Эти меры вызвали обострение между мигрантами и местными жителями. Новый премьер Атталь своей решительностью только углубил проблему вместо того, чтобы ее решать. На обсуждениях в Национальном собрании Франции он грозно заявил: "Я говорю очень четко и очень твердо, еще раз говорю: демонтаж этого лагеря идет и будет завершен". Тем временем на острове продолжаются столкновения между местными жителями и мигрантами. Жители Майотты не намерены отступать и требуют от властей закрыть границы. Им не нравится, что на своем острове они перестали себя чувствовать как дома и половину населения уже составляют иностранцы.

Протесты против незаконной миграции на Майотте начались еще в 2018 году. Тогда двухмесячная забастовка практически парализовала остров. В отличие от протестов в других заморских территориях и бывших колониях Франции, это не были антифранцузские протесты. Жители Майотты требовали справедливости и инвестиций под французским флагом и с верой в то, что в метрополии их услышат. Растроганный таким отношением Париж решил таки помочь своему заброшенному заморскому департаменту. Была разработана жандармская операция Wuambushu, что на языке маорэ означает "возвращение". В рамках операции предполагалось отправить на остров 1800 правоохранителей, разрушить бидонвили - трущобы незаконных мигрантов, а самих их выдворить с Майотты.

Операция началась в апреле 2023 года. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, ее цель - "восстановление республиканского мира" и улучшение ситуации с безопасностью. Однако, как показывают сегодняшние события, что-то у властей пошло не так. Сегодня жители Майотты обвиняют Париж в обмане. Полицейская операция с громким названием оказалась пустышкой. Она ничего не дала, кроме углубления кризиса. Ряд французских экспертов уже обвинил Париж в создании искусственного противостояния между жителями Майонны и населением других островов архипелага, считая это типичным проявлением колониальных наклонностей Франции. Вместо поддержки сепаратизма, Парижу следовало в 1976 году признать независимость Комор со всеми островами архипелага, считают критики французских властей. И они недалеки от истины. На нынешнем этапе Франции вряд ли удастся разрулить ситуацию полицейскими методами. Дипломатия и инвестиции - вот что может снизить накал агрессии.

Что касается инвестиций, то Франция никогда особо не заботилась о прихваченном острове. Он был забыт и заброшен. При всем своем желании называться французами и считаться частью державы, жители Майотты все больше разочаровываются в сюзерене. Местные чиновники лучше разбираются в ситуации, чем члены Национального собрания Франции, и предупреждают, что все это перерастет в антифранцузские настроения, и это уже будет совсем другая история. Французские флаги и надежды на доброго дядю из Елисейского дворца в любой момент могут смениться другими флагами и надеждами.

Если Франция хочет решить проблему, ей придется инвестировать в Коморы в целом, потому что создать благополучие на одном островке архипелага, изолировав его от соседей, невозможно. Коморы - одна из беднейших стран мира. И таковой ее сделала не независимость, а колониальное наследие. Бывшие французские колонии в подавляющем большинстве, освободившись от гнета, так и не смогли встать на ноги. Без посторонней помощи это невозможно, а Франция никому никогда не подала руки. Никому из тех, кого приручила.