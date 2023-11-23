Франция должна не только извиниться, но и ответить за геноцид коренных народов

У Франции имеется большой опыт осуществления геноцидов. И в колониальную эпоху, и после провозглашения французскими колониями своей независимости она продолжала чинить геноцид. Жертвами французской колониальной политики стали миллионы людей, единственной виной которых была их расовая, этническая или религиозная принадлежность.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

По его словам, сегодня Франция старается выступать в качестве защитника прав нацменьшинств, строит из себя ярого борца за свободу вероисповедания и идентичность армян. Но как быть с миллионами невинных людей, детьми, женщинами, стариками, которых французы уничтожили в Марокко, Тунисе, Алжире, Джибути и других африканских странах? Это, подчеркнул Садыхов, позор, это преступление, за которое Париж должен не только извиниться, но и понести ответственность.

"Как правильно заметил Президент Ильхам Алиев, Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. пользуясь этим статусом, она спокойно присоединяет к себе территории другого государства и остается при этом безнаказанной. Если обратить внимание, действия Франции и Армении очень схожи. И та, и другая пытаются вопреки всему присвоить или же оставить за собой не принадлежащие им территории. Возьмем, например, бывшую французскую колонию Коморские острова, в 1975 году провозгласившие независимость и сегодня являющиеся членом Организации Объединенных Наций. Генассамблея ООН приняла более 20 резолюций, признающих суверенитет Комор над входящим в архипелаг островом Майотта и осудил Францию за вмешательства во внутренние дела этой страны. Напомню, что Парижем был организован незаконный референдум, якобы показавший желание жителей острова быть частью Франции. Несмотря на то, что этот референдум был признан ООН недействительным, Франция все равно в нынешнем году включила Майотту в свою Конституцию как французский департамент.

Неудивительно, что Франция так рьяно поддерживает Армению. Одни и те же методы, одни и те же технологии. Армения теми же методами и невзирая на резолюции ООН и требования международного права, пыталась присвоить азербайджанские территории, проводя там фейковые референдумы и включая наши земли в свою Конституцию", - сказал азербайджанский политолог.

Франция, отметил наш собеседник, больше столетия грабила и убивала в захваченных ею странах Африки, Юго-Восточной Азии и других регионах. На ней лежит вина за многочисленные преступления против человечности. И не Парижу пытаться диктовать условия Азербайджану и указывать ему, что и как нужно делать. Слово Парижа тут последнее, считает политолог. Прежде чем обвинять других, она должна покаяться в содеянном зле и понести за это наказание.

"Азербайджан, лично Президент нашей страны в рамках Движения неприсоединения неоднократно поднимал вопрос ответственности Франции за многочисленные преступления против народов Африки. И не только в колониальные времена. Она также причастна к геноциду народа Тутси в Руанде, произошедшему уже в наше время, в 1994 году.

В связи с этим возникает вопрос: имеет ли Париж моральное и политическое право поучать другие государства, в частности Азербайджана? Имеет ли Франция право указывать Баку, как ему строить приоритеты своей внешней политики, освобождать ли ему свои территории и восстанавливать ли свой суверенитет над оккупированными территориями и как поступать в дальнейшем с Арменией. Думаю, ответ очевиден", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева