Президент Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция

Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие", проходящей 21 ноября в Баку при организации Бакинской инициативной группы Движения неприсоединения.

"Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности. Работорговля, которой активно занималась Франция, является одной из самых позорных страниц человечества. Миллионы африканцев стали жертвами французской рабовладельческой политики.

Я, как председатель Движения неприсоединения, неоднократно перечислял на конкретных фактах многочисленные преступления против человечности и зверства, совершенные Францией в оккупированных ею странах. Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году.

Несмотря на провозглашение в 1975 году независимости архипелага Коморские острова, включая Майотту, и утверждение Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН суверенитета Коморского государства над островом Майотта, Франция и сегодня продолжает управлять островом Майотта как своим департаментом.

Приняв более 20 резолюций, ГА ООН подтвердила суверенитет Комор над островом Майотта. ООН также осудила и признала недействительными референдумы, организованные Французским правительством на острове Майотта архипелага Коморские острова. В то же время она отвергла организацию Францией в будущем в какой-либо другой форме референдума или консультаций на острове Майотта архипелага Коморские острова, а также любой иностранный закон, легализующий в какой-либо форме французскую колонизацию на вышеназванном острове. В этой резолюции ООН расценила оккупацию Францией острова Майотта как грубое посягательство на национальное единство Комор, являющихся членом ООН. Несмотря на многочисленные резолюции ГА ООН, Франция, грубо нарушая международное право, и после этого проводила референдумы на острове Майотта. Следовательно, результаты референдумов незаконны.

Наряду с ООН, Исполнительный совет Африканского союза и Организация исламского сотрудничества также приняли решения о принадлежности острова Майотта Коморам. Игнорируя призывы международных организаций и международного сообщества, Франция в 2003 году включила Майотту в свою конституцию. В 2011 году Майотта стала 101-м департаментом Франции, а в 2014 году - ультрапериферийным регионом Евросоюза. Факт предоставления Майотте статуса ультрапериферийного региона ЕС является признанием Майотты составной частью Франции.

Как видим, злоупотребляя своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и продолжая грубо нарушать нормы и принципы международного права, Франция насильственно присоединила территорию другой страны к своей. Это - откровенная оккупация и аннексия", - говорится в обращении главы государства.