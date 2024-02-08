Россия придает большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном

Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого Вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его победы на выборах.

Президент России в послании также отметил: "Придаем большое значение союзническим отношениям с Баку. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".

Владимир Путин пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

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