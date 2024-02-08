Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого Вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене.

Придаем большое значение союзническим отношениям с Баку. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", - говорится в поздравительном письме.