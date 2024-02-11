Сенатор Менендес проводит зарубежные встречи только с разрешения армянского лобби

Американскому сенатору Роберту Менендесу предстоит самое суровое испытание в федеральном суде Манхэттена. Имидж Менендеса как политика из Нью-Джерси был запятнан из-за его неоднократных коррупционных действий. По данным источников, имевших прямой контакт с офисом Менендеса в Вашингтоне, организовать встречу с сенатором практически невозможно. Для этого нужен лоббист, который бы прибегнул к давлению на главу аппарата Менендеса. Хотя сенатор Менендес был первым латиноамериканцем, занявшим пост главы комитета в Сенате США по международным отношениям, он очень строго относился и избегал встреч с делегациями других латиноамериканских стран.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Напомним, что еще в 2015 году федеральная прокуратура расследовала дело Менендеса. Тогда ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, но он так и не был осужден. Согласно судебным документам от 2015 года, некий окулист предоставлял Менендесу полеты на частном самолете и другие льготы в обмен на его помощь в заключении контрактов. Последующий судебный процесс по обвинению в 2017 году в Нью-Джерси закончился аннуляцией, так как присяжные не вынесли единогласного решения.

По словам нашего собеседника, проявив политическую браваду, сенатор Менендес оказал огромное политическое влияние в Демократической партии, несмотря на то, что федеральные власти предъявили ему обвинения в тайной организации помощи правительству Египта.

"На этом темные делишки сенатора Менендеса не заканчиваются. Роберт Менендес также представляет интересы армянского лобби в Вашингтоне, чем только наносит вред усилиям по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Наряду с Менендесом есть еще один сенатор-демократ от Мэриленда Кристофер Дж. Ван Холлен, который занимается закулисными действиями и является агентом влияния армянского лобби", - заключил Питер Тейс.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил о том, что прокуроры предоставили новые улики против проармянского Менендеса. Согласно информации, федеральные прокуроры сослались на ранее не разглашавшиеся записи конфиденциального источника в новом заявлении, которое стало ответом на попытку адвокатов сенатора Боба Менендеса снять с него обвинения в получении взяток от иностранного правительства.

В 196-страничном обвинительном заключении прокуроры ссылаются на записи одного конфиденциального источника и на множество доказательств, которые намерены представить в суде.

Прокуроры заявили, что "запись, сделанная конфиденциальным источником при обсуждении схемы взяточничества, свидетельствует о том, что у воров нет чести". Из записи также следует, что Менендеса и его жену "обманул" бизнесмен из Нью-Джерси Ваэль Хана, который не передал им "полную стоимость взяток, которые те должны были получить".

Менендес обвиняется в том, что он использовал свое положение в Комитете Сената по международным отношениям, чтобы помочь Хане получить эксклюзивный контракт на проверку халяльного мяса с правительством Египта.

Прокуроры утверждают, что улики свидетельствуют об участии Менендеса в сговоре с Ханой, в ходе которого была получена взятка и осуществлена предполагаемая схема получения выгоды египетским правительством.

"Доказательства того, что Хана якобы взял больше того, что он считал взятками, и обсчитал Менендесов, не только не опровергают тот факт, что Менендес и Хана были в заговоре, но и являются свидетельством того, что схема взяточничества действительно существовала", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры также поделились некоторыми материалами, включая "информацию конфиденциального источника, в том числе записи, отчеты о беседах и черновые переводы записей".