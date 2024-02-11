Новая историческая эпоха: еще раз о победе Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

ЦИК Азербайджана огласил окончательные итоги внеочередных президентских выборов в нашей стране. За действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева свои голоса отдали 92,05% пришедших на избирательные участки граждан страны. А таковых было очень много.Явка на нынешних выборах составила 76,73%. Люди шли на выборы, чтобы отдать свой голос. За кого? Тут просто не могло быть сомнений. Ведь, во главе государства стоит Президент, стратегия которого привела Азербайджан к победе в 44-дневной войне, а затем и к полному восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

И в этой связи уместно будет напомнить о том, как сам Президент Азербайджана объяснял необходимость проведения внеочередных выборов главы государства. В интервью отечественным телеканалам в начале января, он дал исчерпывающие ответы на данный вопрос. Глава государства назвал три основные причины принятия такого решения. Первая причина - это, полное восстановление суверенитет Азербайджанаа, поскольку выборы ознаменуют конец эпохи, под которой мы подвели черту в сентябре прошлого года благодаря событию эпохальной значимости.

Вторая причина заключается в том, что выборы впервые в период нашей независимости будут проведены на всей территории страны. Поскольку президентские выборы являются наиболее важными выборами по сравнению со всеми другими выборами, я посчитал, что первые выборы, которые пройдут на всей территории республики, должны быть президентскими выборами. Если бы президентские выборы провели в ранее установленное время, то есть в апреле 2025 года, то им предшествовали бы муниципальные выборы.

"Я посчитал, что это было бы неправильно. Первыми выборами на освобожденных территориях и во всех частях нашей страны должны быть президентские выборы. Еще одной причиной стало то, что исполнилось 20 лет моей деятельности в качестве Президента. И это тоже определенный период, и это мы должны принять как некий итог. Проведение спустя 20 лет президентских выборов, естественно, подытожит и этот хронологический период", заявил глава нашего государства.

И азербайджанский народ продемонстрировал чувство глубочайшей благодарности Президенту Ильхаму Алиеву, выдав ему новый мандат доверия на управление страной.Его заслуги в победе над армянским сепаратизмом, в освобождении Шуши, Лачина, Ханкенди, всего Карабаха являются историческими.. Азербайджан является первой и единственной страной на просторах бывшего СССР, которая полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность. Ни Украине, ни Грузии, ни Молдове этого сделать не удалось.

Неудивительно, что в честь победы Президента Азербайджана Ильхама Алиева на нынешних выборах главы государства в Баку, Шуше, иных городах нашей страны звучали салюты, а люди вышли на улицы, размахивая государственным флагом Азербайджана. Это был пример того, как в нашей стране понимают важность роли Личности в истории.

Понимают это и во многих странах мира. "Дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой", говорится в поздравительном послании председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это признание лидера одной из ведущих мировых держав и оно дорогого стоит. Кроме того, действующего главу нашего государства с блестящей победой поздравили президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси, президент России Владимир Путина, президент Украины Владимир Зеленский а также лидеры самых разных стран мира.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили,также направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву ."Никто, никогда не делал для Азербайджана столько, сколько сделал для этой страны Президент Ильхам Алиев. В историю он войдёт как Ильхам Победитель, а годы его президентства останутся как золотая эпоха в истории Азербайджана", - говорится в письме.

В Европе постоянно говорят про то, что именно Азербайджан, в период президентства Ильхама Алиева, сыграл важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Старого Света. Великие заслуги действующего главы государства неоднократно признавал и проживающий в США, экс-спикер Милли Меджлиса, лидер партии "Открытое общество" Расул Гулиев. Кроме того, Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах главы государства поздравил и председатель партии "Республиканская альтернатива" (РЕАЛ) Ильгар Мамедов.

А кто пытается очернить нынешние выборы? Национал-предатели, именующие себя "радикальными оппозиционерами". Они отрицали очевидное, в том числе и признаваемое авторитетным рейтинговым агентством Fitch.. "Сил, которые могли бы составить серьезную конкуренцию политической власти президента Ильхама Алиева, практически нет", подчеркивалось в их прогнозе.Но и это было не все.

За ходом нынешних выборов следили более 80 НПО, в том числе 3 коалиции Мониторинг выборов осуществлялся усилиями около 7.000 представителей НПО и это был самый высокий показатель за всю историю выборов в независимом Азербайджане. Также добавлю, что за ходом голосования в целом наблюдали более 70 000 наблюдателей, что также есть доказательство открытости , прозрачности выборов.

Плюс, проведение социологических опросов и экзитполов американской организацией "ORACLE ADVISORY GROUP", Центром социологических исследований и Мониторинговым центром "Рэй".Так вот данные экзитпола компании "ORACLE ADVISORY GROUP" говорили о том, что действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил 93,9% голосов избирателей.Как видим, все более, чем очевидно- на честных, конкурентных, прозрачных выборах победу одержал действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Но против очевидной реальности решили выступить те, кто давно уже закрепил за собой статус персонажей, готовых идти против истины, против выбора , желаний, радостей азербайджанского народа ради исполнения заказов своих покровителей на Западе. На манеже были все те же- Али Керимли, Анар Мамедли, Хадиджа Исмаил, радио Азадлыг, радио Голос Америки, BBC и прочие персонажи, пытающиеся девальвировать историческую победу Азербайджана в противостоянии с Арменией, мировым армянством и его попутчиками на Западе.

Их попытка оказалась пыткой, и завершилась грандиозным фиаско.Вместо порученной им кампании по дискредитации нынешних президентских выборов, все эти дамы и господа дискредитировали самих себя. Да, им не впервой. Да, с их репутацией уже ничего не страшно. Но очередной и очевидный факт готовности лгать нагло, беззастенчиво и цинично, отвергая выбор свыше 92 процентов граждан одной с ними страны-был показателен.При этом, на настоящее и будущее Азербайджана все эти исполнители чужой воли не способны оказать никакого влияния. Наша страна обречена на новые исторические победы и прорывы , ибо ее Президентом является Ильхам Алиев.