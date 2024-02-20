Основные итоги встречи лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене

Договоренность между лидерами Азербайджана и Армении о продолжении мирных переговоров стала одним из главных событий на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян впервые встретились после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе в сентябре 2023 года, и стоит ожидать интенсификацию встреч и переговоров в будущем.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза, комментируя итоги прошедшей в Мюнхене двусторонней встречи лидеров Азербайджана и Армении.

Наш собеседник приветствует инициативу немецкой стороны провести совместную встречу Президента Азербайджана с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Армении и спрогнозировал, что следующая встреча между лидерами может состояться в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля.

"Миссия, проводимая президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, имела конкретные результаты. Именно при посредничестве Шарля Мишеля на четырехсторонней встрече в Праге Никол Пашинян признал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом", - напомнил он.

Бывший посол США в Азербайджане также прокомментировал недавний инцидент на условной границе, в результате чего был ранен азербайджанский пограничник.

"Все еще остаются силы, незаинтересованные в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Поэтому не исключено, что провокация на условной границе была инспирирована с целью дальнейшей эскалации ситуации. Здесь можно рассмотреть два варианта, учитывая что инициатором напряжения стали вооруженные формирования Еркрапа, не подчиняющиеся армянской армии. Либо Пашиняна банально подставили его политические оппоненты, либо премьер-министр Армении пошел на поводу армянских реваншистов и инцидент случился не без ведома Пашиняна", - подчеркнул американский эксперт.

В заключение Мэтью Брайза отметил, что Азербайджан добился полного восстановления территориальной целостности и ему незачем нагнетать обстановку в нынешней ситуации.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности состоялась с 16 по 18 февраля. В самом авторитетном в мире форуме по вопросам безопасности участвовали 180 высокопоставленных государственных представителей, в том числе главы государств и правительств почти 50 стран.

Абдул Керимханов