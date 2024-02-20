Объявлены дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщили Day.Az во вторник в парламенте, заседание состоится 23 февраля.
Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:
1. О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджанской Республики.
2. Доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, о деятельности в 2023 году.
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О предупреждении домашнего насилия" (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (третье чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 24 июня 2023 года № 928-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах".
9. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).
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