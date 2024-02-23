Минобороны Азербайджана предупредило Армению

Министерство обороны Азербайджана предупредило военное руководство Армении.

Как сообщает Day.Az, минобороны Азербайджана призвало военное руководство Армении не допускать провокаций, направленных на нарушение стабильности, царившей на условной границе последние пять месяцев.

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций и требуем выявить и наказать виновных в этих действиях", - подчеркнули в ведомстве.

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