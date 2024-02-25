В Доме Азербайджана в Кракове почтена память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО
В новооткрытом Доме Азербайджана в польском городе Краков была организована церемония почтения памяти, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az, в церемонии приняли участие посол Азербайджанской Республики в Польше Наргиз Гурбанова, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, а также представители азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин.
Сначала участники минутой молчания почтили память погибших в Ходжалы. Затем состоялось ознакомление с фотовыставкой, отражающей учиненную в Ходжалы чудовищную резню, к портретам жертв геноцида возложены гвоздики, зажжены свечи.
Посетившие выставку поляки были подробно проинформированы об этой расправе, доведено до внимания, что Ходжалинский геноцид является частью осуществленной Арменией политики этнической чистки, что в одну ночь были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью вырезаны 8 семей.
Отметим, что в настоящее время в 16 странах мира функционируют 28 домов Азербайджана, которые проводят многочисленные мероприятия с целью пропаганды азербайджанской культуры, доведения до мира азербайджанских реалий.
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