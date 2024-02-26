Историческая миссия Президента Ильхама Алиева: освобожденный Ходжалы - дань памяти жертвам Геноцида

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил освобожденный город Ходжалы в день 32-летия Геноцида против мирного азербайджанского населения , совершенного армянскими головорезами.Это был символичный и ожидаемый шаг. Ибо, освобождение Ходжалы, как и полное восстановление территориальной целостности Азербайджана- итог блестяще продуманной и реализованной стратегии главы нашего государства.

Да, после освобождения Ходжалы от армянских оккупантов , выявляется новый масштаб совершенных ими чудовищных преступлений. Мы уже увидел новые могилы, в которых армянские варвары хоронили убитых ими стариков, женщин, детей.Мы уже увидели, что в Ходжалы и Ханкенди армянские оккупанты имели большие склады с оружием, которое планировалось использовать против азербанцев.

Все это является доказательством того, что была одержана историческая победа над жестоким, коварным, циничным и лживым врагом, который отказывается признавать очевидное - свои чудовищные преступления."Ходжалинский геноцид - это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский Геноцид - несправедливо и бессовестно", - подчеркнул глава государства встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Он справедливо отметил, что , что государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее. И это правда. Стоит напомнить, что в ноябре 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Геноцид в Ходжалы "вопиющей ложью", заявив, что она "была осуществлена самими азербайджанцами". По сути, это было доказательство того, что в вопросе азербайджанофобии, готовности врать и не краснеть Пашинян ничем не отличается от прежних правителей Армении.

Он ничем не отличается и от Сержа Саргсяна, который в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу заявил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]".И это та правда, которую стараются не замечать, игнорировать лидеры ведущих мировых держав, пытающиеся представить пашиняновскую Армению, едва ли не как "маяк демократии" в регионе.

И на этот момент также обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев. " К сожалению, наш призыв "Справедливость к Ходжалы!" остался безответным", констатировал глава нашего государства. Напомнив, что в результате наших усилий 18 стран признали кровавую трагедию в Ходжалы как Геноцид, глава государства отметил: "Но среди этих стран нет крупных держав. Международные организации, многие из них, остались безучастными к этой трагедии".

И это тоже правда. Геноцид в Ходжалы не признали Конгресс и Сенат США, Сенат Франции, Государственная Дума России- парламенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Одно это доказывает их нежелание и неспособность быть честными арбитрами в армяно-азербайджанском конфликте. Урегулирование которого следует начинать с четкого указания на преступления Армении.

Замечу также, что Геноцид в Ходжалы, увы, не признан и парламентами Грузии , Украины и Молдовы- которые входят в ГУАМ. А ведь союзничесские отношения между Азербайджаном и этими странами, которые также познали ужасы оккупации своих терииторий, подразумевают признание их парлаентами беспорного и очевидного факта Геноцида в Ходжалы. Но, мы имеем то, что имеем.

Азербайджан самолично, без какой-либо помощи со стороны стран-сопредседателей МГ ОБСЕ или стран-сленом ГУАМ восстановил свою территориальную целостность, свой суверенитет. Азербайджан самолично отомстил за Геноцид , совершенный армянскими головорезами в Ходжалы. И тут я хочу обратить внимание на сегодняшнее заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я верил и знал, что мы вернемся сюда, вернемся в Ходжалы", произнес он сегодня. И это тоже правда. Напомню, в этой связи, что в 2017 году в Баку состоялось всенародное шествие в связи с 25-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества в ХХ столетии как Ходжалинский Геноцид. В том шествии , во г, во главе колонны, приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Прекрасно помню, что цель тогдашнего всенародного шествия с участием более 40 тысяч человек, начавшего движение от столичной площади Азадлыг к памятнику, возведенному в Хатаинском районе, состояла в том, чтобы почтить память жертв Ходжалинской трагедии, вновь привлечь внимание мировой общественности к этому чудовищному преступлению против человечности, совершенному армянскими фашистами.

"Нынешнее шествие одновременно является своего рода месседжем мировой общественности о том, что Азербайджан не позволит создать на своих землях второе армянское государство, восстановит свою территориальную целостность", заявил тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как видим, он сдержал и это свое обещание. Сегодня он говорил из освобожденного города Ходжалы, в который совсем уже скоро вернуться навсегда его истинные хозяева.И это будет самая высокая дань памяти всем жертвам преступления, совершенного армянскими оккупантами при молчаливом согласии так называемого мирового сообщества.