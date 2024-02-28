https://news.day.az/politics/1641057.html Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана - ФОТО
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана - ФОТО
В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальных сетях, сообщает Day.Az.
Было отмечено, что министры обменялись мнениями о перспективах развития связей между странами в ряде сфер, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре