Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана

В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальных сетях, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что министры обменялись мнениями о перспективах развития связей между странами в ряде сфер, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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